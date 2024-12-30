Yeni kimlik kartı olmayan evini satamayacak

Tapuda eski kimlik kartlarıyla alımsatım yapılabilmesi için bugün son gün. 1 Ocak'tan itibaren yeni tip kimliğe geçmeyenler, eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem hızını artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. Türkiye genelinde, çipli kimlik kartlarına geçişin yapıldığı 2016'dan bu yana, bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi alanlarda çipli kimlikler kullanılıyor.

DOĞRULAMA YAPILIYOR

Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemleri gibi dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor, işlemlerde kolaylık sağlıyor. Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde de çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi.

SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇECEK

Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alımsatımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Uygulama, hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak.