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Giriş Tarihi: 2.8.2023 12:13

Yeni kredi düzenlemesinin esnaf ve sanatkarı rahatlatması bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarlar, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemelerine 6 ay daha faizsiz erteleme getirilmesine yönelik düzenlemeyi bekliyor.

AA
Yeni kredi düzenlemesinin esnaf ve sanatkarı rahatlatması bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu depremden etkilenen esnafın kredi borçlarının 6 ay daha ertelenebilmesine yönelik mevzuatta gerçekleştirilecek düzenleme için son değerlendirmeler yapılıyor.

Daha önce 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri başvuru şartı aranmaksızın 6 aylığına faizsiz ertelenmişti.

Bu defa da Halk Bankası tarafından 6 Ağustos'ta süresi dolacak kredi borçlarının ertelenmesi kararının depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 ay daha uzatılması talebi üzerine yeni bir düzenleme hazırlandı.

Karar taslağına göre, söz konusu illerdeki krediler için erteleme kararı ilgili kamu idaresinden alınacak resmi belge ile Bankanın değerlendirmesi sonucunda 6 ay daha uzatılabilecek.

Bu kapsamda söz konusu il ve ilçelerde 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor. Kararın, ödeme zamanı yaklaşan esnaf ve sanatkarı rahatlatması bekleniyor.

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Yeni kredi düzenlemesinin esnaf ve sanatkarı rahatlatması bekleniyor
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