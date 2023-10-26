Yeni modelle İstanbul’a 10 bin konut

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin 18'incisi 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşti. "Şehrini Vicdanla Tamamla" teması ile düzenlenen, ulusal ve uluslararası konuşmacıların ve panelistler katıldığı zirvede, barınmadan göçe, afetlerden sürdürülebilir kentlere kadar pek çok tema iki gün boyunca tartışıldı. Zirvede üzerinde durulan bir konu da erişilebilir konut sorunuydu. GYODER, 20 Temmuz'da erişilebilir konut sorununa çözüm bulmak için kamu-özel sektör iş birliği (KÖİ) ile arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşürecek olan GYODER Yeni Konut Modeli'nin lansmanını yapmıştı. Zirvede, Yeni Konut Modeli'ne dair son gelişmeleri paylaşan Kalyoncu, modelin ilk örneği için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.Kalyoncu, modelin hayata geçirilebilmesi için bankaların, kapasitesinin altında üretim yapan gayrimenkul sektörünün hazır olduğunu belirterek, "Geriye bir tek arsa kalıyor. Arsa sahipleri; kamu, belediye, birlikler, organize sanayi bölgeleri veya özel şirketler. Biz bunun arsası kamudan gelir diye beklerken, bir özel şirketten gelme ihtimalinin yüksek olduğu bir noktaya geldik. Özel şirketin yönetim kurulu kararı bekleniyor. Son noktaya geldik. İstanbul'da yaklaşık 10 bin konut yapılabilecek. İstanbul nüfusunu artırmayan, riskli yapı ve riskli alan sınırları içerisindeki kiracı ve ev sahiplerine bu imkânı getirecek" diye konuştu. İnşaatı kimin yapacağına arsa sahibinin karar verdiğini anlatan Kalyoncu, "Teknik müşavir tutabilir, ihaleye çıkabilir. GYODER'in konsorsiyum kurması, güçbirliği yapması ve birlik olarak bunu yapması da mümkün. Ortak iş yapma kültürünü geliştirmeliyiz. Bu birçok şeyin önünü açar" dedi. Kiralama modelinin İstanbul'daki 350 bin rezerv konut projesi ile de uyumlu olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Bu iki modelin birleşebileceğini düşünüyoruz. Yenilikçi modellerle birleşen kat karşılığı modeli olabilir" dedi. Yeni Konut Modeli'nin Orta Vadeli Program (OVP) ile tamamen uyumlu olduğunu da belirten Kalyoncu, "OVP konut politikalarında ne diyor? Devlet borçlanmasın, enflasyonu düşürücü etkisi olsun, erişilebilir olsun, dış kaynak girişine uygun olsun. Bizim modelimizde 4'ü de var. Hedefimiz kamuya yük olmak değil kamudan yük almak" diye konuştu. Kalyoncu, Yeni Konut Modeli ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul'da konut stoğunun yüzde 10'unu hedeflediklerini de dile getirdi.Zirvenin ilk gününe katılan AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum da kentsel dönüşümün depremle mücadelenin tek yolu olduğunu belirtti. Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; 'bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşüm yapacağız' dediği tarihten bu yana 2 milyon 200 binden fazla konutun dönüşümü tamamlandı. 81 ilimizin tamamında, tam 922 ilçede 400 binden fazla konutun yeniden yapımı sürüyor" diye anlattı. Deprem sonrası süreçte GYODER'in desteğine değinen Kurum, Mehmet Kalyoncu başkanlığındaki GYODER ve çatısı altında gönüllü olan ekibine teşekkür etti.GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, zirvenin açılışını, 8 ay önce tüm ülkemizi yasa boğan ve derinden etkileyen deprem felaketine dikkat çekmek için hazırladıkları Umut Çizgisi belgeseli ile yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Geçen yılki zirvemizin mottosunda 'Rota Yeniden Oluşturuluyor' demiştik bu yıl, rota bizi depremle birlikte vicdanımıza getirdi! Bu yıl zirvemizin ana temasına 'Şehrini Vicdanla Tamamla' dedik. Deprem, bizlere 'vicdandan mahrum kalan aklın', enkaz altında kaldığını gösterdi! Akıllı şehirler kavramı da bu depremlerde enkaz altında kaldı. 'Şehrini Vicdanla Tamamla', derken; sadece binaların, yolların veya altyapının inşasını kastetmiyoruz. Bu ifade ile şehri yaşayan insana odaklanıyoruz, şehirde yaşam mücadelesi veren, şehirle kavga eden, savaşan, insanı yok eden anlayışa karşı çıkıyoruz. Şehirler, sadece binalardan ibaret değildir. Bize akıllı değil vicdanlı şehirler lazım!"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu dünyanın iklim değişikliği ve şehircilikle ilgili çok büyük bir risk altında olduğunu belirterek, "Her alanda yeşil dönüşümü başlatmalıyız. Aksi taktirde bu tahribatlarla karşı karşıya kalırız" dedi. Tuzcuoğlu, kentsel dönüşümle ilgili yeni düzenlemeleri içeren tasarının sunulduğunu, komisyonda da kabul gördüğünü ifade ederek, "Artık yüzde 50'nin üzerinde anlaşmayla kentsel dönüşüm başlayabilecek. Ruhsatlandırma yüzde 50 kabulu ile gerçekleşebilecek" dedi.Zirvenin ikinci gününde moderatörlüğünü GYODER Başkan Yardımcısı Cem Yılmaz'ın yaptığı 'Afet Sonrası Yeniden Yapılanma; Sosyal, Ekonomik, Fiziksel' başlıklı panelde Çinici Mimarlık Kurucu Can Çinici, DB Architects Kurucusu Bünyamin Derman ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yer aldı. Afetlerden Ders Çıkarmak: Kalabalıkları Sürdürülebilir Kılmak' başlıklı söyleşide ise İTÜ'den Jeolog Prof. Dr. Cenk Yaltırak yer aldı. Zirve, bu yıl ikinci kez GYODER GYO Komitesi'nin katkılarıyla verilen GYO Ödülleri'ne de ev sahipliği yaptı. Akfen GYO, Akmerkez GYO, Sinpaş GYO, Torunlar GYO ve Ziraat GYO değişik kategorilerde ödüle layık görüldü.