Yeni sanayi stratejisi çizildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan '2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ne ilişkin genelge Türkiye'yi yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı hedefliyor. Strateji, yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olarak tanımlanan beş temel amaç üzerine inşa edildi.Küresel sistemde yaşanan değişim ve dönüşümler dikkate alınarak hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığı temin etmeyi ve Türkiye'yi yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı hedefleniyor.Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesini geliştirmeyi, stratejik sektörlerde bağımsızlığını sağlamayı ve kritik teknolojilerde liderlik konumuna ulaşmasını sağlamayı amaçlayan stratejide Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini daha yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, dijital ve yeşil dönüşümünü tamamlamış bir yapı haline getirmeye odaklanıyor. Amaçlara ulaşma için 100 strateji ve vizyonu somutlaştıran 20 makro hedefin belirlendiği strateji, yüksek teknoloji, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, küresel entegrasyon ve yapısal dönüşüm olarak tanımlanan 5 temel amaç üzerine inşa edildi.