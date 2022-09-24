Yeni serbest bölgede öncelik yüksek teknoloji içeren sektörler olacak

"YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖNCÜ SEKTÖRLERDEN BİRİSİ OLACAK"

Katma değeri yüksek ürünleri üreten şirketleri davet ettiklerini aktaran Güler, ihracatta ortalama kilogram değerinin 9-10 dolar olmasını hedeflediklerini söyledi.

Güler, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyüdüğünü, özellikle İzmir'in rüzgar enerjisinde hem teknoloji, hem de enerji üretiminde merkez haline geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Burada büyümek isteyen epey şirket var, hem mevcut şirketlerden, hem yabancı şirketlerden hem de Türkiye'ye yeni gelecek olan şirketler var. Tabii ki yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. Çünkü bu sektörün Türkiye'ye, Türkiye'nin bu sektöre ihtiyacı var. Bu sektörde büyüme isteyen yatırımcı da var. Dolayısıyla yenilenebilir enerji öncü sektörlerden birisi olacak. Ama yalnız o sektör değil. Katma değeri yüksek, sürdürülebilir bir teknoloji getiren ve ihracatı olan en az yüzde 85 ihracat kapasitesi olan çeşitli sektörlerden de yatırımcıları bekliyoruz."