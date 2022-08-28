Yeni sezonda denizlerde beklenen bolluk balıkçıları umutlandırıyor

"MARMARA DENİZİ'NDE BOL MİKTARDA HAMSİ GÖRÜLÜYOR"

Işık, bol av bekledikleri balık çeşitleriyle ilgili şöyle dedi:

"Karadeniz'deki palamudun yüzde 10'u Marmara'dan Ege Denizi'ne akıp gitti. Yaz döneminde avcılık yapanlarda sardalya beklentisi az oldu. Hava şartları da izin vermedi sardalya avlanmasına. Marmara Denizi'nde hamsi çok bol. Göz ve radarlarla yapılan gözlemlerde bazı bölgelerde daha yoğun görünüyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla şu anda Marmara Denizi'nde bol miktarda hamsi görülüyor. Karadeniz'de görünen palamut geçişlerinde, Marmara'da balıkçılarımız yakalayıp, değerlendirip parasını kazanabilir."

Motorin fiyatlarındaki artış nedeniyle balıkçıların sıkıntı yaşadığını anlatan Işık, hem bu konuda hem de en fazla 24 metre derinliğe kadar avlanılabilmesi uygulamasının esnetilmesi için destek beklediklerini belirtti.

Işık, geçiş dönemlerinde palamut, lüfer gibi balıkları yakalayıp tüketicilere sunmak istediklerini anlatarak, "Sezondan umutluyuz. Balıkçılarımız umutlu. Kazasız belasız bol bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.