Yeni şirketlerin tamamı yatırımcıya kazandırdı

Rekor halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısında 35 yıldaki rakamın iki katına son 1 yılda ulaşan Borsa İstanbul'da, endeks son 1 ayda, jeopolitik riskler ve seçim sonrası yaşanan sert yükselişin düzeltmesinin etkisiyle, yüzde 9.49 düştü. Bu haftaya Türkiye'nin risk priminin 2 yılın dibine gerilemesinin moraliyle yüzde 2 yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da, yeni halka açılan şirketler sergiledikleri performansla yatırımcıların yüzünü güldürdü.Borsada endeksin yüzde 39.8 yükseldiği 2022 sonundan 3 Kasım'a kadar olan dönemde, yeni şirketlerin performansını gösteren Halka Arz Endeksi ise yüzde 90.4 prim yaptı. Yılın ilk 10 ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yüzde 55 olurken, bu yıl halka açılan hisselerin enflasyonun neredeyse iki katı değer kazandığı ortaya çıkıyor. Borsada işlem gören 126 hissenin değer kaybettiği 3 Kasım'a kadar olan dönemde, halka arzını gerçekleştirerek bu yıl işlem görmeye başlayan 45 hissenin hiçbiri değer kaybetmedi.Halka arzlara ilginin de temel nedeni olan bu performansın etkisiyle, 2022 sonunda 3 milyon 794 bin olan yatırımcı sayısı, 3 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 8 milyon 315 bine ulaştı. Bu yıl şu ana kadar 43 şirket 61.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzlara gelen talep 496 milyar liraya ulaştı. 2022'nin son haftasında halka arz edilen 2 şirket de bu yıl işlem görmeye başladı. Geçen hafta da Tureks Madencilik'in halka arzı tamamlandı. Şirket sermayesinin yüzde 25.79'unu oluşturan hisseleri halka arz etti. Halka arzın büyüklüğü 646.9 milyon TL olurken, hissenin bu hafta işleme başlaması bekleniyor.Bu yıl işlem görmeye başlayan 45 şirketten 21'inin getirisi yüzde 100'ü geçti. En fazla prim yapan hisse yüzde 862.4 ile Astor olurken, SDT Uzal yüzde 856.2 ile ikinci, Oncosem yüzde 849 ile üçüncü oldu. 12 Eylül 2023'te işlem görmeye başlayan Tarkim Tarım yüzde 706.4 getiri ile listede dördüncü sırada yer aldı.107.5 liradan halka arz edilen Tarkim, 3 Kasım'da 866.90 TL'ye çıktı. Hisse dün de 953 lirayı gördü. Tabdi yüzde 638.5 ile beşinci, Forte yüzde 485 ile altıncı sırada kendine yer buldu. Borsada endeks yıl başından 3 Kasım'a kadar olan dönemde yüzde 39.8 yükselirken, 226 hissenin getirisi bu oranın üzerine çıktı. BIST-100'de bu yıl en fazla yükselen hisse yüzde 974.8 ile Borusan olurken, onu yüzde 467 ile Mia teknoloji, yüzde 244'le Oyak Çimento, yüzde 236 ile Alfa Solar ve yüzde 232 ile Yeo Teknoloji izledi. Bu yıl BIST- 100'de en fazla düşen hisse ise yüzde 64.60 ile Cante oldu. Bu hisseyi yüzde 62.6 ile Penta izledi.Borsa İstanbul'da son 3 yılda 136 şirket halka arz edildi. Bu halka arzların büyüklüğü 99 milyar 685 milyon lira olurken, gelen talep ise 752 milyar 823 milyon liraya ulaştı. 2021'de 52 şirketin 21.6 milyar liralık halka arzına 131.4 milyarlık talep gelirken, 2022'de ise 40 şirketin 15.8 milyarlık arzına 123.3 milyar lira talep geldi. Bu yıl ise şu ana kadar 44 şirket 62.3 milyar liralık halka arz yaptı. Bu arzlara gelen toplam talep 498.1 milyara ulaştı. Yatırımcıların ilgi odağı olan halka arzların performansı, halka arz endeksine de yansıdı. 2020 sonundan 3 Kasım 2023'e kadar olan dönemde BIST-100 Endeksi yüzde 422 yükselirken, halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 1.386 oldu. Yani halka arz endeksi 3 yılda 15 kat yükselmiş oldu.