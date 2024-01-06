Dondurmalarda yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Buna göre tebliğde, çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının kütlece en az yüzde 15 olması, fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı ve badem katılarak üretilen dondurmalarda, toplam çeşni oranının kütlece en az yüzde 5'e ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

Değişikliğe göre, tebliğ kapsamında üretilmeyen, 31 Aralık 2023'ten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.