Yeni terminal ilk yolcularını karşıladı: Malatya Havalimanı’nda kapasitesi 2,5 milyona yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının bugün hizmete açıldığını ve ilk yolcularını karşıladığını bildirdi. Uraloğlu, yeni terminal binasının İstanbul'dan Malatya'ya gelen uçağın 07.45'teki yolcularını ağırladığını, İstanbul'a dönüş uçağının ise 08.30'da havalandığını belirtti.

MALATYA HAVALİMANI'NDA YOLCU SAYISI YÜZDE 848 ARTTI

Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiğinin yıllar içinde önemli ölçüde arttığına dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, 2003'te 89 bin 645 olan yıllık yolcu sayısı, yüzde 848 artışla 2025'te 849 bin 957'ye ulaştı. Aynı dönemde uçak trafiği de 1096'dan yüzde 433 artışla 5 bin 843'e yükseldi.

Artan yolcu trafiğine cevap verebilmek amacıyla 26 bin 765 metrekarelik yeni terminal binasının inşa edildiğini belirten Uraloğlu, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 1 milyon 200 binden 2 milyon 500 bine çıkarıldığını bildirdi.

YENİ TERMİNALDE YOLCU ALANLARI GENİŞLETİLDİ

Yeni terminal binasında yolcular için daha geniş alanlar oluşturuldu. Terminalde 1786 metrekarelik check-in salonu, 1417 metrekarelik iç hatlar giden yolcu salonu ve 614 metrekarelik dış hatlar giden yolcu salonu bulunuyor.

İç hatlar gelen yolcu salonu 852 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonu 971 metrekare, karşılayıcılar holü ise 815 metrekare alana sahip.

Yolcu işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi amacıyla terminalde 18 check-in bankosu ile giden ve gelen yolcular için 6'şar pasaport bankosu hizmet verecek.

VIP VE CIP ALANLARI DA YER ALIYOR

Yeni terminal binasında VIP ve CIP alanları da bulunuyor. VIP alanı 1813 metrekare, CIP alanı ise 1019 metrekare olarak planlandı.

Uraloğlu, 102 bin 927 metrekarelik apronda 13 uçak park alanının bulunduğunu, 498 araç kapasiteli otoparkın da yolculara hizmet vereceğini belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör