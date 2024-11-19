Yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotlar tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotları bugünden itibaren piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İMZALAR YENİDEN DÜZENLENDİ

TCMB'nin konu ile ilgili ilanına göre, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

ÖNCEKİ TERTİPLERLE AYNI OLACAK

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.