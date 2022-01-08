Yeni tip Denizaltı projesinde bir önemli hamle daha! 5’inci denizaltının komuta kontrol sistemi teslim edildi

SSB projesi olarak yürütülen Yeni Tip Denizaltı projesinde denizaltıların yapımı sürerken, alt sistemlerin entegrasyonu da devam ediyor. Daha önce 4 denizaltı için 4 adet denizaltı komuta kontrol sisteminin kabulü yapılmıştı. Son olarak 5'inci komuta kontrol sistemi de 'Reis Sınıfı' Denizaltılarının beşincisi olan Seydi Ali Reis'e kurulmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gönderildi.