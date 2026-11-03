Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu

Yeni yılda güncellenecek temel alanlar şunlar:

• Kamu Ödemeleri: Vergi, harç, cezalar, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı.

• İş Dünyası ve Çalışanlar: Personel yemek ücretleri, ulaşım giderleri, fatura ve amortisman sınırları ile binek oto gider kısıtlamaları.

• Yatırım ve Gayrimenkul: Kira vergisi istisna tutarları, temettü geliri beyan sınırları ve 5 yıl içinde alınıp satılan taşınmazların değer artış kazancı vergisi.

Tüm bu değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yasal olarak uygulanmaya başlanacak.

Haber Girişi Serap Salman - Editör