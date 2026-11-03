Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu

Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin ardından 2027 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı %27,83 oldu. Bu oran doğrultusunda yeni yılda geçerli olacak harç tutarları belli oldu. İşte, belirlenen yeniden değerleme oranına göre 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti.
2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı. 2027 yılı için ise yüzde 27,83 olarak belirlendi.
2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı, yeni açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (%27,83) doğrultusunda 69.358 TL'ye yükseliyor.
Halihazırda 54.258 TL olarak uygulanan bu harç, yeni yılda yaklaşık 15.100 TL artış gösterecek.
YENİ IMEI KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Söz konusu rakam, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Not: Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor. Konuyla ilgili bir gelişme olması halinde söz konusu rakamlarda değişiklik yaşanabilir.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE NELER DEĞİŞİYOR?
Yeniden Değerleme Oranı'nın netleşmesiyle birlikte, 1 Ocak 2027 itibarıyla vergi sisteminden günlük harcamalara kadar pek çok kalemde yeni tarifeler devreye giriyor.
Yeni yılda güncellenecek temel alanlar şunlar:
• Kamu Ödemeleri: Vergi, harç, cezalar, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı.
• İş Dünyası ve Çalışanlar: Personel yemek ücretleri, ulaşım giderleri, fatura ve amortisman sınırları ile binek oto gider kısıtlamaları.
• Yatırım ve Gayrimenkul: Kira vergisi istisna tutarları, temettü geliri beyan sınırları ve 5 yıl içinde alınıp satılan taşınmazların değer artış kazancı vergisi.
Tüm bu değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yasal olarak uygulanmaya başlanacak.