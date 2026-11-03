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Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:22

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu

Yeni yılda geçerli olacak yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte vergiler, harçlar ve cezalar gibi pek çok kalem yeniden hesaplandı. Buna göre, yeni yılda yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti de %27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda değişecek. Peki, 2027 yılında yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

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Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu
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Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin ardından 2027 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı %27,83 oldu. Bu oran doğrultusunda yeni yılda geçerli olacak harç tutarları belli oldu. İşte, belirlenen yeniden değerleme oranına göre 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu

2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı. 2027 yılı için ise yüzde 27,83 olarak belirlendi.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu

2027 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı, yeni açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (%27,83) doğrultusunda 69.358 TL'ye yükseliyor.

Halihazırda 54.258 TL olarak uygulanan bu harç, yeni yılda yaklaşık 15.100 TL artış gösterecek.

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Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu

YENİ IMEI KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Söz konusu rakam, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu

Not: Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor. Konuyla ilgili bir gelişme olması halinde söz konusu rakamlarda değişiklik yaşanabilir.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu

YENİDEN DEĞERLEME ORANI İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Yeniden Değerleme Oranı'nın netleşmesiyle birlikte, 1 Ocak 2027 itibarıyla vergi sisteminden günlük harcamalara kadar pek çok kalemde yeni tarifeler devreye giriyor.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu

Yeni yılda güncellenecek temel alanlar şunlar:

• Kamu Ödemeleri: Vergi, harç, cezalar, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı.
• İş Dünyası ve Çalışanlar: Personel yemek ücretleri, ulaşım giderleri, fatura ve amortisman sınırları ile binek oto gider kısıtlamaları.
• Yatırım ve Gayrimenkul: Kira vergisi istisna tutarları, temettü geliri beyan sınırları ve 5 yıl içinde alınıp satılan taşınmazların değer artış kazancı vergisi.
Tüm bu değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yasal olarak uygulanmaya başlanacak.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? 2027 yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti belli oldu
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