Yeni Zigana Tüneli’nden 6 ayda 1 milyon 986 araç geçti

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'ni 6 ayda 1 milyon 986 araç kullandı.

Zigana Dağı'nın eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açıldı. Tünel, Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresini 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdü.

Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülen tünel, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

"GÜZERGAHTAKİ 90 VİRAJ ORTADAN KALDIRILDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildiğini söyledi.

Proje kapsamında Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kotun daha sonraki çalışmalarla da 613 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye indirildiğini belirten Uraloğlu, "Projeyle mevcut güzergahtaki 90 viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edildi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yakıttan ve zamandan tasarruf sağlandığının altını çizerek, "Böylece zamandan 57 milyon lira, akaryakıttan 133 milyon lira olmak üzere yıllık 190 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı da 16 bin 598 ton azalacak." dedi.

Projenin sürücülere sağladığı güvenli ve konforlu ulaşım imkanına dikkati çeken Uraloğlu, "Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağlayan Zigana Tüneli, uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenli yapılmasına katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde tamamen yerli ve milli kaynakların kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Proje, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Zigana Tüneli, ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli. Zigana Tüneli'nden hizmete sunulduğu 3 Mayıs 2023'ten bugüne kadar 1 milyon 986 araç geçiş yaptı."