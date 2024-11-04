Yeniden değerleme oranı %43.93

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2025 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların yüzde 43.93 yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranını azaltma ya da artırma yetkisine sahip. Yeniden değerleme oranı TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) olarak belirleniyor. Gelir vergisi dilimleri, ehliyet, trafik cezaları, pasaport, kimlik, motorlu taşıtlar vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi çok sayıda vergi de yeniden değerleme oranında artırılıyor.