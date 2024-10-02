Yenilenebilir enerji 2035 stratejisi ekim ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği tarafından düzenlenen Enerji Stratejileri Konferansı'na katıldı.

Bayraktar X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dünyadaki elektrikleşme trendi ile ve büyüyen ekonomisiyle artacak enerji talebini, dışa bağımlılığımızı azaltacak ve iklim hedeflerimizi gerçekleştirecek şekilde karşılama noktasında geliştirdiğimiz enerji stratejilerimizi anlattık." dedi.

Bayraktar şöyle devam etti:

"Burada stratejimizin odak noktasını tüm ihtiyaçlarımıza cevap veren yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Artan enerji talebimizi temiz bir şekilde yerli kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak yenilenebilir enerjide ülkemizin potansiyeli çok yüksek.

Buradan hareketle yeni bir reform ve yatırım dönemi başlatıyoruz. İzin süreçlerini kolaylaştıracak düzenlemelerle yatırımcıların önüne açacak, sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayacağız. Ekim ayı içerisinde yenilenebilir enerji 2035 stratejimizi içeren bir belgeyi kamuoyuyla paylaşacağız."