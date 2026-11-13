"Yenilenebilir enerjide istikrarlı bir sistem kurmalıyız"

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen Enerji ve Sanayide Yeşil Dönüşüm Paneli'nde konuşan Rönesans Holding Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, yenilenebilir enerjide en büyük sorunun stabil olmayan üretim olduğunu söyledi. Hatem, Türkiye'nin elektrik tüketiminin son 20 yılda 160 teravatsaatten 365 teravatsaate çıktığını belirtti. 2040'ta tüketimin 680 teravatsaate ulaşmasının beklendiğini kaydeden Hatem, artan talebin yeşil enerjiyle karşılanması için yatırımcıya öngörülebilir gelir sağlayan bir modele ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 2040 hedeflerine göre; ürettiği toplam enerjinin yüzde 36'sını elektriğin oluşturacağını, güneş ve rüzgardan enerji üretim kapasitesinin 175 GW'a ulaşacağını, depolamada ise kapasitenin 140 gigavatsaate çıkacağını hatırlatan Hatem, bu hedeflerin önündeki en büyük sorunun güneş ve rüzgarla üretilen enerjinin her saat aynı seviyede olamadığına dikkat çekti. Ülkenin enerji ihtiyacını hem gece hem de gündüz karşılayacak çözümlere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Hatem, "İkinci nükleer santral, zamanlamasına bağlı olarak 2040 sonrasında destek sağlayabilir. Önümüzde iki temel seçenek var: yeni doğalgaz santralleri veya güneş, rüzgâr ve depolamayı birleştiren yeşil baz yük santralleri. Biz, mevcut santraller ve Akkuyu'nun da desteğiyle, yeşil baz yükün yeni doğalgaz yatırımlarına güçlü bir alternatif oluşturabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"KAPASİTEMİZ 3 KATINI AŞTI"

Ülkenin enerji ihtiyacı artarken enerjideki kurulu gücünün de arttığını belirten Hatem "39 gigavattan yola çıktık. Bugün 128 gigavata ulaşmış durumdayız. Kapasitemiz üç katını aşmış durumda. Kaynaklarımızı da çeşitlendirdik, hidroelektriğin yanına rüzgârı da ekledik. Güneşte çok güçlü büyüme yakaladık, yenilenebilir enerji artık merkezde bulunuyor. Kurulu gücümüzün yüzde 63'ü yenilenebilir, elektrik üretimindeki yenilenebilir kaynak payı yüzde 43. Özel sektör bu konuda önemli sorumluluk üstlendi, uluslararası ortaklıklar bu dönüşümü destekledi" diye konuştu.

"AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜYÜZ"

Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinde Avrupa'nın en büyük üçüncü ülkesi olduğunu söyleyen Hatem, yenilenebilir enerjide ise Türkiye'nin Avrupa'da ilk 5'te olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu büyüklüğün getirdiği avantajı elektrik fiyatlarında da avantaja dönüştürdüğünü aktaran Hatem, "Mesken fiyatımız Avrupa'nın en düşük seviyesinde, sanayide de en düşük seviyedeyiz, spotta dördüncü en düşük ülkeyiz. Tabii burada sübvansiyonlar da etkili. Özellikle tüketici tarifelerini aşağı çekiyor. Bu desteğin maliyetini de görmeliyiz" ifadelerini kullandı. Hatem Türkiye'nin güneş ve enerjideki yüksek potansiyeli sayesinde sanayicisine uluslararası arenada rekabetçilik sağlayacak bir elektrik fiyatı sunabileceğini vurguladı. Elektrikli araçlar, binalardaki ısı pompası kullanımı, sanayinin elektrifikasyonu, veri merkezleri yatırımları gibi faktörler sebebiyle ülkenin enerji ihtiyacının günden güne artacağını vurgulayan Hatem, bu sebeple Türkiye'nin temiz üretim, güvenilir depolama ve şebeke dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediğini söyledi.



"2.5 YILDA KAPASİTEMİZİ %261 ARTIRDIK"

Ülkenin enerji politikasına dair önerilerini sıraladıktan sonra Rönesans Enerji'nin yol haritasını aktaran Emre Hatem, şirketin yenilenebilir üretim ve depolamaya odaklanmış durumda olduğunu söyledi. 12 şehirde 21 projeden oluşan bir portföye sahip olduklarını söyleyen Hatem, "Üretim kapasitemiz yaklaşık 1.000 megavat, buna 400 megavat batarya ekleniyor. Toplam portföyümüz 1.400 megavata ulaşıyor. Portföyümüzde rüzgârın ağırlığı oldukça yüksek. Yaklaşık 800 megavat rüzgârımız var, yaklaşık 600 megavatımız bugün işletmede, 250 megavatımız ise inşaat halinde. Kalanı büyük ölçüde inşaata hazır. 2.5 yıl önce 166 megavat olan kapasitemizi, çok hızlı bir şekilde yüzde 261 artışla, bugün bu seviyeye getirdik. İki buçuk yılda buraya geldik. Önümüzde güçlü bir portföy var, yabancı ortağımızla uzun vadeli bakıyoruz. Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye devam ediyoruz, sonraki büyümemizi piyasa koşulları şekillendirecek. Fiyat öngörüsü burada belirleyici olacak, finansman koşulları da aynı şekilde. Doğru koşullarda yatırımları hızlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.



"YATIRIMCININ ÖNÜNÜ GÖRMESİ İÇİN YEKDEM 4.0'I ÖNERİYORUZ."

Bu hedeflere ulaşabilmek için 3 temel önerilerini ise şöyle sıraladı: "Birincisi, uzun vadeli fiyat öngörüsü. Piyasa fiyatı yatırımlara sinyal verir. Bu yıl önemli düşüş yaşadık. Geçen yıl aynı dönem 66 dolardı, bu yıl 50 doların altında. Bunda yüksek HES üretimi etkili oldu, bu seviye yatırımlar için zorlayıcı. Düşük fiyatın sürüp sürmeyeceği önemli, öngörülebilir bir fiyat yapısı gerekiyor. Bunun için YEKDEM 4.0 öneriyoruz. Yatırımcı önündeki geliri görebilmeli, bankalar da aynı güvenceyi arıyor. Önerimiz yirmi yıllık destek dönemi, dolar veya euro bazlı olmalı. Fiyatlar reel değerini de korumalı, bunun için enflasyon endekslemesi gerekiyor. Rüzgâr için 60 dolar güneş içinse 50 dolar öneriyoruz. Bunlar megavatsaat başına reel seviyeler. Bu, finansmana erişimi de kolaylaştırır, daha uzun vadeli kredi bulabiliriz, daha uygun maliyetli kaynak çekebiliriz. İkinci önerimiz depolama ihalelerini başlatmak. Bataryalara öngörülebilir gelir modeli gerekiyor. Sadece günlük fiyat farkı yetmeyebilir, kapasite hizmetinin de değeri var. Üçüncü önerimiz yeşil baz yük. Yani gece gündüz yeşil elektrik. Güneşi, rüzgârı ve depolamayı birleştiriyoruz, gerektiğinde eksik üretimi sistemden tamamlıyoruz. İkinci nükleer santral de destek sağlayabilir, ama bunun zamanlaması henüz kesin değil, özellikle 2040 sonrası için düşünmeliyiz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör