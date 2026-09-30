Yerel kalkınma için 453 milyar TL yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında bu yıl 1156 ön başvuru alınırken, bu başvurular doğrultusunda gerçekleştirilecek projelerle yaklaşık 453 milyar liralık yatırım ve 66 binin üzerinde istihdam potansiyeline ulaşılması bekleniyor. Programın illerin kendi potansiyellerine dayalı yatırım alanlarını geliştirmesine, yerel değer zincirlerinin güçlendirilmesine ve yeşil dönüşüm odaklı üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile illerin sahip olduğu üretim kapasitesinin ve değer zincirlerinin geliştirilmesinin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yatırımların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Program, bölgesel yatırım kapasitesinin güçlendirilmesinin yanında yerel kalkınma stratejilerinin yeşil dönüşüm hedefleriyle uyumlu şekilde şekillendirilmesine de katkı sağlıyor. Kalkınma ajansları güçlü saha bilgileri, geniş paydaş ağları ve uygulama kapasiteleriyle yeşil dönüşümün yerel ve bölgesel düzeydeki öncü aktörleri oluyor. Ajanslar, bölgelerin ihtiyaç ve potansiyellerini gözeterek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine, işbirliğinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının yerelde yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Sürdürülebilirlik eksenindeki çalışmaların görünürlük kazanmasında, kalkınma ajanslarının yürüttüğü çeşitli program ve projeler önemli destek mekanizması oluyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör