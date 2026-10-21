Yerel yönetimler Turkuvaz Medya'da buluşuyor! "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi” başlıyor

Şehirlerin markalaşma süreçlerini desteklemek, başarılı yerel yönetim uygulamalarını öne çıkarmak ve geleceğin modern kent vizyonunu değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi", bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİ ZİRVEDE BULUŞACAK

A Haber tarafından organize edilen dev buluşma, Türkiye'nin dört bir yanından yerel yönetim temsilcilerini ortak akıl paydasında buluşturacak. Zirvenin açılış konuşmalarını Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımc-ı sı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir üstlenecek. 5 panel ve bir özel oturumdan oluşan organizasyonun ilk oturumunda, afetlere hazırlık ve dirençli kent inşası ele alınacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, dirençli şehirlerin inşasına yönelik çalışmaları değerlendirecek. Ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü kentsel altyapı ile ulaşım modellerini ele alacak. Özel oturumda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş gündeme dair paylaşımlarda bulunurken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu dijitalleşme ile inovatif kent uygulamalarını tartışacak.

TURİZM, GASTRONOMİ VE GENÇLİK PROJELERİ GÜNDEMDE

Zirvenin son bölümünde ise gençlik, spor ve turizm başlıkları öne çıkacak. Malatya, Sincan, Haliliye ve Sultangazi Belediye Başkanlarının katılımıyla gençlik projelerini değerlendirecek. Palandöken ve Midyat Belediye Başkanları şehirlerin turizm ve gastronomi potansiyelini aktaracak. Zirve, Türkiye'nin marka şehir yolculuğuna önemli bir ışık tutacak.

Tarih: 21 Ekim 2026, Çarşamba

Saat: 10.00

Yer: Turkuvaz Medya Merkezi

Saat Oturum Sunucu / Moderatör Konuşmacılar 10.00–10.20 Açılış konuşmaları Merve Tepe — A Haber Spikeri Abdulhalik Çimen — Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü

Abdullah Özdemir — AK Parti İstanbul İl Başkanı

Mustafa Demir — AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili 10.40–11.20 Panel I: Marka Şehirlerde Afetlere Hazırlık, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler Merve Tepe Mehmet Sekmen — Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

İsmet Yıldırım — Ümraniye Belediye Başkanı 11.25–12.00 Panel II: Şehirlerde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri Haktan Uysal Şahin Biba — Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Faruk Özlü — Düzce Belediye Başkanı 12.00–12.30 Panel III: Şehirlerde Turizm ve Gastronomi Haktan Uysal Muhammet Sunar — Palandöken Belediye Başkanı

Veysi Şahin — Midyat Belediye Başkanı 13.00–14.00 Öğle yemeği arası — — 14.00–14.20 Özel oturum Haktan Uysal Ahmet Büyükgümüş — AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili 14.20–15.00 Panel IV: Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve İnovatif Uygulamalar Merve Türkay Mehmet Tevfik Göksu — Esenler Belediye Başkanı

Mustafa Candaroğlu — Arnavutköy Belediye Başkanı 15.00–15.15 Kahve arası — — 15.15–16.00 Panel V: Şehirlerde Gençlik ve Spor Merve Türkay Sami Er — Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

Murat Ercan — Sincan Belediye Başkanı

Mehmet Canpolat — Haliliye Belediye Başkanı

Abdurrahman Dursun — Sultangazi Belediye Başkanı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör