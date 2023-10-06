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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Yerel zincirler zam yapmayacak

Yerel zincirler zam yapmayacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "100. yılda büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz" çağrısına Şok Marketler'in ardından yerel zincirler de olumlu yanıt verdi. Türkiye genelinde 5 bin 500 şubeyle faaliyetlerini sürdüren yerel zincirlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, indirim kampanyalarına devam edeceklerini belirterek, "Mevcutta yaptığımız indirimlerin haricinde, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde aralık ayı sonuna kadar zam yapmama kararı aldık" dedi.
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Yerel zincirler zam yapmayacak
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