Bakan Özhaseki duyurdu: Yerinde dönüşümde flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı

Özhaseki, paylaşımında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Yerinde Dönüşüm" kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık ‼️



📌Konutlar için 7⃣5⃣0⃣ bin TL hibe,

7⃣5⃣0⃣ bin TL kredi



📌Ahırlı köy evleri için 7⃣5⃣0⃣ bin TL hibe,

1️⃣ milyon TL kredi



📌İş yerleri için 4️⃣0⃣0⃣ bin TL hibe,

4️⃣0⃣0⃣ bin TL kredi… pic.twitter.com/lQu6OvodFA