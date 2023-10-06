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Giriş Tarihi: 6.10.2023 11:28 Son Güncelleme: 6.10.2023 11:57

Bakan Özhaseki duyurdu: Yerinde dönüşümde flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Özhaseki duyurdu: Yerinde dönüşümde flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin liraya, iş yerleri için 400 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinden Dönüşüm Kampanyası kapsamında verilen hibe ve kredi miktarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özhaseki, paylaşımında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Yerinde Dönüşüm" kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık ‼️

📌Konutlar için 7⃣5⃣0⃣ bin TL hibe,
7⃣5⃣0⃣ bin TL kredi

📌Ahırlı köy evleri için 7⃣5⃣0⃣ bin TL hibe,
1️⃣ milyon TL kredi

📌İş yerleri için 4️⃣0⃣0⃣ bin TL hibe,
4️⃣0⃣0⃣ bin TL kredi… pic.twitter.com/lQu6OvodFA

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Bakan Özhaseki duyurdu: Yerinde dönüşümde flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
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