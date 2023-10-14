’Yerinde Dönüşüm’ projesi deprem bölgesine anlatılıyor

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla ilk bilgilendirme toplantısının dün Hatay'da, bugün ise Adıyaman'da düzenlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılarını Bakanlığın kontrolünde yerinde dönüştürmek isteyenlere kendi binalarını, bir müteahhitlik grubuyla anlaşıp hibe ve krediden yararlanarak yapabileceklerini anlatan yetkililer, toplantıda depremzedelerin 'Yerinde Dönüşüm' projesi hakkında yönelttiği soruları da cevaplandırdı. Hatay ve Adıyaman'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, önümüzdeki salı günü Malatya'da, çarşamba günü ise Kahramanmaraş'ta, ilerleyen günlerde de depremden etkilenen diğer illerde devam edecek."