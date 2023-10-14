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Giriş Tarihi: 14.10.2023 10:20

'Yerinde Dönüşüm' projesi deprem bölgesine anlatılıyor

'Yerinde Dönüşüm' projesi, deprem bölgesindeki illerde bilgilendirme toplantılarıyla yüz yüze anlatılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merak edilenleri tüm detaylarıyla anlatıyor.

AA
’Yerinde Dönüşüm’ projesi deprem bölgesine anlatılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje ile deprem bölgesinin ihya ve inşa süreci hız kazandı.

Bakan Mehmet Özhaseki'nin, hibe ve kredi miktarlarının artırılmasına ilişkin müjdesinin ardından deprem bölgesindeki illerde bilgilendirme toplantıları düzenlenerek merak edilen tüm detaylar anlatılıyor.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla ilk bilgilendirme toplantısının dün Hatay'da, bugün ise Adıyaman'da düzenlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılarını Bakanlığın kontrolünde yerinde dönüştürmek isteyenlere kendi binalarını, bir müteahhitlik grubuyla anlaşıp hibe ve krediden yararlanarak yapabileceklerini anlatan yetkililer, toplantıda depremzedelerin 'Yerinde Dönüşüm' projesi hakkında yönelttiği soruları da cevaplandırdı. Hatay ve Adıyaman'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, önümüzdeki salı günü Malatya'da, çarşamba günü ise Kahramanmaraş'ta, ilerleyen günlerde de depremden etkilenen diğer illerde devam edecek."

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'Yerinde Dönüşüm' projesi deprem bölgesine anlatılıyor
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