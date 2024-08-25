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Giriş Tarihi: 25.8.2024 09:48

Yerli güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panellerine teşvik verilmeyecek

Yurt içinde üretilmiş, güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri teşvik belgesi kapsamında olmayacak.

AA
Yerli güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panellerine teşvik verilmeyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin yanı sıra üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri "teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar" kapsamına alındı.

Tebliğ, 24 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Yerli güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panellerine teşvik verilmeyecek
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