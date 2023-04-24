Yerli hayalet tarama sistemi geliyor

TicaretBakanı Mehmet Muş, ilk yerli ve milli x-ray tarama sistemlerinin yarı sabit modellerinin seri üretime geçtiğini, mobil ve 'backscatter (hayalet sistem)' tarama sistemlerinin de Türkiye'de üretiminin başladığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ortak girişimleriyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri'nin (MİLTAR) MS Spektral Savunma Sanayi Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya katılan Muş, "Proje, x-ray tarama sistemlerinin yerli ve milli imkânlarla ülkemizde üretilmesinin teminatı. Bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması noktasında bir dönüm noktası" diye konuştu.Muş, 2018'de prototipi üretilen yarı sabit x-ray tarama sisteminin, İzmir Alsancak Limanı'nda 2022'de kullanıldığını anımsattı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise "Seri üretim kapsamında 10 adet MİLTAR Sistemi, tır dorsesi biçiminde mobil araç ve konteyner tarama sisteminden 4 adet üretilmesi, X-ray geri yansıma teknolojisine sahip hayalet sistemde de 4 adet üretilmesi için MS Spektral firması ile sözleşme imzaladık" dedi.Miltar Projesi ile seri üretimine başlanan yerli ve milli tarama sistemlerini, öncelikle gümrüklü sahalarda kullanım ömrü dolan sistemlerin yerine hizmete alacakları bilgisini veren Muş, "Kademeli olarak ithal edip kullandığımız sistemler, yerlileriyle değiştirilmiş olacak. Söz konusu sistemler artık ithalata konu olmaktan çıkacak, güçlü bir ihracat potansiyeli haline gelerek dünya çapında kullanımının yaygınlaşması sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.Ticaret Bakanı Muş, "Üretilen ilk sistemin oldukça başarılı olması ve yabancı muadillerine karşı daha üstün teknik özellikler taşıması neticesinde, bu sistemlerin seri üretimine geçilmesini ve ayrıca mobil ve 'backscatter' türündeki x-ray sistemlerinin üretilmesini de kararlaştırmıştık. Bugün ilk yerli ve milli x-ray tarama sistemlerinin yarı sabit modellerinin seri üretime geçtiğini, mobil ve backscatter tarama sistemlerinin de ülkemizde üretiminin başladığını memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Gururla söylemek isterim ki üretilen sistemler, alınan görüntü kalitesi ve performans testleri bakımından yurt dışı muadillerine nazaran oldukça ileridedir" dedi.