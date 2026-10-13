Yerli ilaç üretimi artacak: Cevdet Yılmaz açıkladı: Önceliğimiz dışa bağımlılığı azaltmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ziraat Katılım'ın kar-zarar ortaklığı projelerinden DESU Medikal'in üretim tesislerinin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 24 yılda sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz çeşitli reformlarla hizmet kalitesini yükselttik. Sağlık hizmetlerinin erişimini kolaylaştırdık, tüm topluma yaygınlaşmasını temin ettik.

Ülkemizin sağlık altyapısına çok önemli yatırımlar yaptık. Geçmişte bizim insanımız yurt dışında şifa ararken, şimdi dünyada milyonlarca insan gelip bizim ülkemizde şifa bulmaya çalışıyor. Artık kendi insanımıza hizmet ettiğimiz gibi milyonlarca insana da hizmet veren güçlü bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Ve burada da her yıl milyarlarca dolar ülkemize döviz kazandırıyoruz. Hizmet ihracatı gerçekleştiriyoruz" dedi.

'SAĞLIK HİZMETLERİ KÖKLÜ BİR DEĞİŞİMDEN GEÇMEKTEDİR'

Yılmaz, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde oluşturduğu güçlü altyapıyı bilimsel araştırma, yenilikçi teknolojiler ve yerli üretimle destekleyebilecek önemli bir birikime sahip olduğunu dile getirerek, "Dünyaya baktığımız zaman birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok hızlı bir teknolojik dönüşüm yaşandığını görüyoruz.

Dünyada sağlık hizmetleri biyoteknoloji, yapay zeka, dijitalleşme ve ileri malzeme teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte köklü bir değişimden geçmektedir. Türkiye olarak sağlık hizmetlerinde sağladığımız ilerlemeyi sağlık teknolojilerinde de güçlü bir üretim ve ihracat kapasitesiyle tamamlamayı öngörüyoruz. Yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi artırmak, kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu.

'BAĞIMSIZLIK, TEKNOLOJİYİ ÜRETEN BİR ÜLKE OLARAK MÜMKÜN'

Yılmaz, ekonomik dayanıklılık ve ekonomik güvenlik kavramı üzerinde yoğunlaştıklarını dile getirerek, tedarik kanallarının çeşitlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, "Bu alanda yapılan yatırımları biz aynı zamanda hem ülkemizin refahı hem de bağımsızlığı açısından çok kritik görüyoruz. Teknolojiyi sadece tüketen, sadece istifade eden bir ülkenin gerçek anlamda bağımsız olması mümkün değildir. Gerçek anlamda bağımsızlık, teknolojiyi üreten bir ülke olarak mümkündür.

Bu anlayışla hareket ediyoruz. Sağlık teknolojilerinde hedeflediğimiz atılım için ülkemizin diğer yüksek teknoloji alanlarında kazandığı tecrübelerden de istifade etmemiz lazım. Bunun için en uygun alan savunma sanayi. Savunma sanayinde son çeyrek yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti bir devrim yaşadı. Yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80 düzeyine getirmiş durumdayız; Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güçlü siyasi iradesiyle, desteğiyle ve uygun bir kurumsal yapılanma ve destek mekanizmasıyla oluştu. Aynı modeli bizim sivil endüstrilere de aktarmamız lazım" dedi.

'GÜÇLÜ KURUMSAL BİR ALTYAPI GEREKİYOR'

Yılmaz, proje finansmanını destekleyici yeni finans kurumlarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "İyi projesi olan ama parası olmayan, finansı olmayan girişimcileri destekleyen bir finansal sistemi güçlendirmemiz lazım. Bizim yaklaşımımız bu. Bu kolay bir iş değil tabii. Güçlü bir insan kaynağı gerektiriyor. Bunu yapacak finansal kurumlarda proje değerlendirmeyi bilen, projenin geleceğini analiz edebilecek güçlü bir kurumsal altyapı gerekiyor. Bu anlamda bizim katılım bankalarından, finans kurumlarından beklentimiz de bu yöndedir" diye konuştu.

'İLAÇ SEKTÖRÜMÜZDE YERLİ ÜRETİMDE ÖNEMLİ BİR SEVİYEYE ULAŞTIK'

Ürün takip sistemine kayıtlı 1850 tıbbi cihaz imalatçısının bulunduğunu, yerli imal tıbbi cihaz barkodu sayısının ise 2018 yılındaki yaklaşık 762 bin seviyesinden 2026 itibarıyla 996 bine ulaştığını kaydeden Yılmaz, "Tıbbi cihaz sektörümüzde yerli üretimin payı maalesef yüzde 15'ler civarında ve bunu daha ileriye taşımamız gerekiyor.

2017 yılında 533 milyon dolar olan tıbbi cihaz ihracatımız 2025 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolara yükselmiş durumumda. Hala istediğimiz bir düzeyde değil. Bugün 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç eden Türkiye, sağlık teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir. İlaç sektörümüzde de yerli üretim bakımından önemli bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2016 yılında kutu bazında yüzde 75 olan yerli üretim payımızı 2025 yılında yüzde 92'ye yükselttik.

2026 yılının ilk sekiz ayında da bu seviyeyi korurken, değer bazındaki yerli üretim payımız yüzde 52,5 olarak gerçekleşmiştir. Son 12 aylık dönemde 2,55 milyar dolara ulaşan ilaç ihracatımızı, özellikle biyoteknolojik ilaçlar ve yenilikçi tedavi ürünleriyle daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz.

Üretimde ve ihracatta elde ettiğimiz bu kazanımları, ileri teknolojiye dayalı ürünlerin geliştirilmesiyle daha da büyütmeyi hedefliyoruz" dedi. Programa; DESU Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sorar ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de katıldı. Konuşmaların ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi Ahmet Karalı tarafından okunan dualar eşliğinde, kurdele kesilerek, tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör