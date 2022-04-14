Yerli insülin üretimi için start verildi

Hükümetin stratejik sektörler arasında gösterdiği ilaç endüstrisinin yerlileştirilmesi için dev bir adım daha atıldı. Yerli Kovid-19 aşısından sonra Türkiye'de insülin üretimi konusunda düğmeye basıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçildiği müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayımlanan duyuruda, "Hücreden İtibaren Yerli İnsülin Üretimi Projesi" için istekli firmaların komite tarafından değerlendirileceği bildirildi.Söz konusu açıklamadan sonra yerli biyobenzer insülinin belli bir miktarda üretilebilen tek firma olan Koçak Farma'ya çevrildi. Koçak Farma CEO'su Dr. Hakan Koçak, SABAH'a yaptığı açıklamada "Türkiye'de üretim için biyoteknolojik tesislere sahip tek firma biziz. Sadece bu tesis için 100 milyon dolarlık yatırım yaptık. Zaten ithal hammadde ile bu ilacı üretiyorduk. Uzun yıllardır yaptığımız Ar-Ge çalışmaları neticesinde hücreden itibaren yerli ve milli insülin ilacı üretmeyi başardık. Çalışmalarımız sonucunda hücreden itibaren üretir duruma geldik. İlacın seri üretimine de talibiz. Bunun için devlet desteğine ihtiyacımız var. Bu işi birlikte yapmak istiyoruz" dedi.Bu konuda yapılacak yerli üretimin yıllık 500 milyon dolar büyüklüğe sahip insülinin ithal ikamesinin önüne geçeceğini söyleyen Koçak, üretimi yapmak istediklerini Sağlık Bakanlığı'na bildirdiklerini söyledi. Hammadde ithal ederek insülin glarjin ve insülin lispro üretimi yaptıklarını anlatan Hakan Koçak, şunları kaydetti: "Ancak yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda hücreden itibaren insülin ilacının pilot üretimini yapmayı başardık. Şimdi klinik faz çalışmaları aşamasındayız.Bu süreçte devlet desteği çok önemli. Çünkü 10 milyon doların üzerinde bir bütçeden söz ediyoruz. Sağlık endüstrileri alanındaki yatırım, üretim ve ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi, başvuruları değerlendirecek. Klinik çalışmasının tamamlanması ve seri üretim için 2 yıllık bir süreçten söz ediyoruz."Çerkezköy'deki son teknolojiye sahip 140 dönüm araziye sahip 100 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde kurdukları biyotenolojik tesisin bu süreçte sahip olduğu kritik role işaret eden Hakan Koçak, "Türkiye'de hücreden itibaren bu üretimi yapacak başka firma yok" diye konuştu. Türkiye'nin ithal ederek karşıladığı insülin ihtiyacının tamamını karşılayacak durumda olduklarını anlatan Koçak, "Çok heyecanlıyız. 6-7 yıldır üzerinde çalıştığımız projemiz ete kemiğe büründü. Yerlu Kovid-19 aşısının üretiminde olduğu gibi insülinde de üzerimize düşüni yapmaya hazırız" dedi.Türkiye'de20-79 yaş arasında kayıtlı 8 milyon civarında diyabet hastası bulunuyor. Ancak uzmanlar bu rakamın 10 milyon civarında olduğunu tahmin ediyor. İnsülini mutlaka kullanmak zorunda olan yaklaşık 2 milyon "tip 1" diyabet hastası bulunduğu belirtiliyor. "Tip 2" diyabet hastalarının da hastalığın gidişatına göre insülin tedavisine ihtiyaç duyabildiğine dikkati çeken uzmanlar, "Ayrıca hem dünyada hem de ülkemizde diyabetle ilgili risk faktörleri artıyor. Türkiye'nin 2045'te diyabetle büyük sorun yaşayan ilk 10 ülke arasında yer alacağı öngörülüyor" bilgisini paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün ihtiyaç duyulan en etkili ve güvenli ilaçlar listesinde yer alan ve hastalar için hayati önem taşıyan insülin üretiminin bu açıdan da çok önemli olduğu belirtiliyor.