Yerli mercimek Kayseri modeliyle yeniden tahtına oturacak

Bereketli Anadolu topraklarının vazgeçilmez ürünü olan yeşil mercimek, son yıllarda ithal ürünlere kaptırdığı pazarı yeniden almaya hazırlanıyor. Kayseri Valiliği, Migros iş birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle Kayseri'de yerli üretim yeşil mercimek ekimi artırmak için önemli bir projeye start verdi. Proje kapsamında, yerli yeşil mercimek üretiminde onarıcı tarım kriterleri test ediliyor ve ürünler ise Migros'la Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Münavebe ekimi sayesinde de toprakta biyoçeşitliliğin ve kalitenin artması sağlanıyor. Kayseri'de yerel kalkınmaya itici güç olan bu stratejik adımın, Anadolu'daki diğer yerli üretim projelerine de örnek teşkil etmesi bekleniyor. Yerli Yeşil Mercimek Üretimi Projesi kapsamında, 2024 yılı için Kayseri'de 4 bin dekar, Kayseri Şeker'in üretim yaptırdığı komşu illerde 6 bin dekar olmak üzere toplam 10 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirildi.Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Yerli ve milli üretimin desteklenmesini önemsiyoruz. Tarımsal üretimde Türkiye'de altıncı sırada yer alan Kayserimizin, kuru fasulye ve nohutta olduğu gibi yerli yeşil mercimek üretiminde de önemli bir üretim merkezi olacağına inanıyoruz" dedi. Tarımsal ürünlerde sürdürülebilir üretim için yerli üreticinin, yerel ürünlerin desteklenmesini, sözleşmeli tarımı ve onarıcı tarımı önemsediklerini söyleyen Vali Çiçek, şunları kaydetti: "Projemiz, ilimizde önemli bir ekonomik canlılık yaratacağı gibi diğer illerimize de örnek olacak. Bu projede, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen 38 bin kg yerli yeşil mercimek tohumu çiftçilerimize ulaştırıldı" dedi. Migros İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ise "Migros olarak hedefimiz satacağımız yeşil mercimeğin yüzde yüzünü yerel üreticiden karşılamak. Kayseri'de yaptığımız bu stratejik iş birliği ile Türkiye'de her tencereye yerli yeşil mercimek girecek" dedi. Bu yıl 500 ton hasat beklenen yüzde 100 yerli yeşil mercimek, Migros ile tüketiciye ulaşmaya başladı. Baydur, "Bu proje, onarıcı tarım uygulamaları ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini düşürüyor, su tasarrufu sağlıyor" şeklinde konuştu.