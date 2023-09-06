Yerli okaliptus literatüre girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) başlatılan 'Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı' kapsamında, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 191 okaliptus türüne ait 609 orijin ve 300'den fazla klon üzerinde çalışma yürütüldü. Çalışma sonucunda, mevcut türlere göre klonal fidanlardan 4 kattan fazla ürün alınmasına imkân sağlayan 'üstün nitelikli okaliptus' geliştirildi. Genetik ıslah çalışmaları sonucunda üstün performans veren iki türün klonları, 'Dünya Ormancılık Literatürü'ne girdi.Çalışmayı yürüten ekibin başında yer alan Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan, dünyada ortaya çıkan orman ürünleri arz açığının giderilmesindeki en önemli yolun, endüstriyel plantasyonlara ağırlık vermek olduğunu söyledi. Yıldızbakan, "Genetik ıslah çalışmaları sonucunda üstün performans veren 'Eucalyptus Camaldulensis' ile 'Eucalyptus Grandis' klonları ülkemiz adına 'Dünya Ormancılık Literatürü'ne girerek orman endüstrisinin hizmetine sunuldu. Klonal okaliptus fidanları büyük çaplı üretim çalışmalarında kısa zamanda ekonomik kazanç elde edilmesi, endüstriyel okaliptus üretimi için uygun arazi sahiplerini teşvik edecek. Bu da odun üretimine kısa vadede büyük katkı sağlayacak" dedi.