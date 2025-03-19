Yerli teknolojiler ile riskler azalacak

Sabah TV'de gazeteci Metin Can'ın sorularını yanıtlayan A Yangın Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, özellikle endüstriyel alanlarda, otel ve restoranlarda çıkan yangınların basit tekniklerle önlenebileceğini vurguladı. Bu konuda yerli ve milli teknolojilerin her geçen yaygınlaştığını aktaran Ekmekçioğlu, firma olarak bugüne kadar yangın teknolojilerinde yüzlerce yeni icada imza attıklarını ifade etti. Yaklaşan orman yangınları sezonu için de önemli bilgiler paylaşan Ekmekçioğlu, drone teknolojisinin yakın zamanda devreye alınmasını planladıklarını ve bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını belirtti. "Yangınla mücadelede yerli ve milli teknolojiler geliştirmek ne kadar önemli?" sorusuna ise Ekmekçioğlu, geçmişte en basit kimyasalları bile ithal etmek zorunda kaldıklarını ve bu nedenle dışa bağımlı olduklarını hatırlatarak, geliştirdikleri teknolojilerle Türkiye'yi bu sarmaldan büyük oranda kurtardıklarını kaydetti.

23 KATEGORİDE ÜRÜNLERİ VAR

Yangın güvenliği sektöründe 23 farklı ürün kategorisiyle hizmet verdiklerini belirten Ekmekçioğlu, firmalarının sektördeki en büyük farkının entegre sistemler ve yüksek teknolojiye dayalı çözümler sunmak olduğunu söyledi. Öte yandan geleneksel yangın söndürme sistemlerinin ötesine geçerek, yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri ve IoT tabanlı teknolojilerle yangınları başlamadan önleme konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti. Yangın güvenliği, özellikle enerji, petrokimya ve lojistik gibi kritik sektörlerde hayati önem taşıyor. Ekmekçioğlu, bu alanlara yönelik özel çözümler geliştirdiklerini ifade ederek, enerji ve petrokimya tesisleri için patlamaya dayanıklı ekipmanlar, kimyasal yangınlara karşı özel köpük sistemleri ve gazlı söndürme çözümleri sunduklarını belirtti. Lojistik sektöründe depolama alanları için hızlı müdahale sağlayan otomatik yangın söndürme sistemleri geliştirirken, otoyol ve tünel güvenliği konusunda da uzaktan izlenebilir yangın algılama teknolojileri üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI

Türkiye'de yangın güvenliği teknolojilerinin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu dönemlerin geride kaldığını belirten Ekmekçioğlu, geçmişte en basit kimyasalların dahi ithal edilmek zorunda olduğunu hatırlattı. Ancak yerli Ar-Ge çalışmaları sayesinde, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde azalttıklarını ifade etti. Yapay zekâ destekli yangın tahmin sistemleri, dronelar ile uzaktan yangın söndürme teknolojileri ve akıllı sensörlerle entegre edilen erken uyarı sistemleriyle Türkiye'de yangınla mücadelede yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Firmanın her yıl cirosunun önemli bir kısmını Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına ayırdığını belirten Ekmekçioğlu, yangın sırasında can kaybını önlemeye yönelik duman tahliye teknolojileri ve yangına dayanıklı yeni nesil malzemeler üzerine yoğunlaştıklarını sözlerine ekledi.

YAĞ YANGINLARINA ÖZEL SÖNDÜRÜCÜ GEREKİR

Yangın güvenliği konusunda Türkiye'de en sık yapılan hatalara da değinen Ekmekçioğlu, en büyük eksikliğin sistemlerin kurulduktan sonra bakımsız bırakılması olduğunu belirtti. Özellikle otel ve restoran mutfaklarında çıkan yangınların büyük ölçüde önlenebilir olduğunu belirten Ekmekçioğlu, yağ yangınlarına karşı özel söndürücülerin kullanılması ve havalandırma sistemlerinin düzenli temizlenmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

ROBOTİK ÜRETİM YAPIYOR

A Yangın Güvenlik Sistemleri, yangın korunum ve söndürme sistemleri ile itfaiye ekipmanları alanında hizmet veriyor. 300'den fazla uzman çalışanı ile 30 bin metrekare üretim tesisinde, gelişmiş makine parkuru ve yeni nesil robotik CNC makineleri ile yangın ekipmanlarının seri üretimini gerçekleştiriyor. Uzman mühendis kadrosu ve Ar-Ge & Ür-Ge çalışmaları ile ulusal ve uluslararası arenada enerji, petrokimya, bilişim, lojistik, inşaat, savunma endüstrileri başta olmak üzere otel, otoyol, tünel, toplu taşıma, konut, iş, okul ve alışveriş merkezlerinin yangın güvenlik sistemleri danışmanlığı, projelendirilmesi, uygulama ve sistemlerin periyodik ya da isteğe bağlı teknik servis, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. A Yangın Güvenlik A.Ş.'nin İstanbul'da Marmara, Ankara'da Anadolu Bölge Müdürlükleri ve Azerbaycan'da yurt dışı bölge temsilciliği bulunuyor.



DRONE'LAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Orman yangınlarıyla mücadelede drone teknolojisinin kullanımı, yangınların erken tespiti ve hızlı müdahale açısından büyük önem taşıyor. Drone'lar, ısı sensörleri ve yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde duman ve ateşi henüz küçükken fark edebiliyor, bu da yangının büyümeden kontrol altına alınmasını kolaylaştırıyor. A angın Güvenlik bu alanda yaptığı çalışmalarla, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik yeniliklerin uygulanmasına önemli katkılar sunuyor.