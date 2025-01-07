Yerli yapay zeka 64 bin oltalama saldırısını engelledi

KRİTİK KURUM VE KURULUŞLAR TEHDİT VE ZAFİYETLERE KARŞI UYARILIYOR

USOM bünyesinde sürdürülen çalışmalarla Türkiye'deki kritik kurum ve kuruluşların tehdit ve zafiyetlere karşı uyarıldığını ve bu sayede gerekli önlemlerin alındığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Zararlı bağlantıların tespitinin ardından yapılan kontroller sonrası altyapı seviyesinde erişim engelleniyor. Bu sayede ülkemiz genelinde internet kullanıcılarına ve sistemlerine yönelik yapılabilecek saldırıların önüne geçiyoruz." diye konuştu.

SON BİR HAFTADA 282 MİLYON ERİŞİM İSTEĞİ ENGELLENDİ

USOM merkezi'nin 2013 yılından bu yana toplamda 424 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısını tespit ettiğini ve bu bağlantılara erişimin engellediğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (SOME) tarafından 424 bin 156 adet zararlı internet adresine son bir haftada toplam 282 milyon 33 bin erişim isteği engellendi." şeklinde konuştu.