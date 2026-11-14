Yeşil dönüşümde KOBİ’ye tam destek

Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı COP31'de gündemin önemli başlık maddelerinden biri de yeşil dönüşümün finansmanı oldu. Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve A Para ekranlarından yayımlanan, A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz tarafından yönetilen Yeşil Dönüşümün Finansmanı Paneli'nde yeşil dönüşümün önemi ve işletmelerin finansmana erişimi konusu masaya yatırıldı. Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Başkanı Berrin Mahmutoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım ve Vakıfbank Strateji, Vakıfbank Ürün Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanı Sibel Sağman'ın katılımcı olarak yer aldığı panelde, "Kamu bankaları olarak, KOBİ'lerimizin dönüşümüne de her türlü katkıyı sunuyoruz. Desteklerimiz artarak devam edecek" mesajı verildi.

DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Türk ekonomisi için KOBİ'lerin önemine değinen Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Başkanı Berrin Mahmutoğlu, "16'ncı büyük ekonomi olarak pazarımızın yüzde 40'tan fazlası Avrupa'da. Bu nedenle karşımızda bu yılın başından itibaren geçerli hale gelen Sınırda Karbon Düzenleme konusu var. Dönüşüm artık kaçınılmaz" dedi. Mahmutoğlu, şunları kaydetti: "İhracatçılarımız için 2 yıl önce çıkardığımız Sınırda Karbon Azaltım Paketi'miz var. Firmaların karbon emisyonlarını yüzde 20 oranında azaltmalarını öngördük. Sadece kurumsal firmaların değil KOBİ'lerin de dönüşmesi lazım. Onlara yönelik olarak Yeşil İhracat Kredisi'ni çıkardık. Dün OSB'ler ve onların içindeki firmalara yönelik büyük bir paketi duyurduk." Bu yıl sürdürülebilirlikle ilgili 2.9 milyar dolarlık sendikasyon kullandıklarını belirten Mahmutoğlu, COP31'de 2 milyar dolarlık yeni sürdürülebilirlik bağlantılı kaynaklara imza atacaklarını söyledi.

COP31 FARKINDALIK YARATTI

COP31'in yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda ciddi bir farkındalık yarattığını söyleyen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım ise "KOBİ'ler bize yeşil dönüşümle ilgili kaynaklarımızı sordular. Üretimin, istihdamın yapı taşı KOBİ'lerin finansmana erişimi ve dönüşümünün tabana yayılması biz kamu bankaları için önemli bir görev. Büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerdin dönüşümü çok elzem" dedi. Yıldırım, "Bütün sektörler sürece dahil edilmeli. Büyüklüğü yaklaşık 100 milyar TL olan Sürdürülebilir Dönüşüm Paketi'ni müşterilerimizin kullanımına sunduk. Bu sürdürülebilirlik anlamında tüm yatırımları finanse edebileceğimiz bir kredi paketi" diye konuştu.

YENİ BİR DÖNEME GİRDİK

Kalkınma odaklı değer bankacılığının hüküm sürdüğü yeni bir döneme başladıklarını söyleyen Vakıfbank Ürün Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanı Sibel Sağman da Geleceğe Değer Paketi'ni hizmete sunduklarını söyledi. Bu dönüşümde klasik finansmanın tam yeterli olmasının mümkün olmadığını anlatan Sağman, "Bu yıl yurtdışından toplam 9 milyar dolarlık bir kaynak temin ettik. Bunun 7 milyar doları ise sürdürülebilirlik kapsamında kullanacağız. COP31'de 1.7 milyar dolarlık yeni anlaşmalar imzaladık. Yine kendi kaynaklarımızdan KGF ve İGE kefaletiyle 50 milyar liralık Geleceğe Değer finansman modellerini duyurduk. Birçok alanın içinde olduğu yeni bir paket açıkladık" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör