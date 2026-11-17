Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında 3 milyar liralık yeni bir destek çağrısı başlattıklarını söyledi. Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Sanayinin İkiz Dönüşümü (TransformIndustry) Projesi Açılış Etkinliği ve Yeşil Dönüşüm Merkezi&Dijital Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni'nde konuştu. 36

AY VADE, SIFIR FAİZ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 300 milyon euroluk kaynağı KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine yönlendirdiklerine dikkati çeken Kacır, sanayinin yeşil dönüşüm yatırımlarına sağlanan destekleri sıraladı. Yeni bir proje teklif çağrısının da müjdesini veren Kacır, şunları kaydetti: "Bu vesileyle imalat sanayisi KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına yeni bir ivme kazandıracak önemli bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Yeşil Sanayi Projemiz kapsamında, KOSGEB'imiz eliyle 3 milyar lira bütçeli Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı'nı bugün itibarıyla ilan ediyoruz. 1.000 imalat sanayisi KOBİ'mizin yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyeceğimiz bu çağrımızla, enerji, su ve ham madde verimliliğini artıran, atıkların geri kazanımını sağlayan, endüstriyel simbiyozu ve döngüsel üretim modellerini yaygınlaştıran projelere öncelik vereceğiz. Firmalarımıza 7 milyon liraya kadar ilk 24 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli faizsiz destek sağlayacağız."

YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

Kovid-19 salgınından bu yana imalat sanayisi üretiminin yüksek teknolojide yüzde 139.3 arttığını, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının ise yüzde 44.2 ile tarihi zirveye ulaştığını aktaran Kacır, bu kazanımların sanayinin dönüşümüne temel oluşturduğunu dile getirdi. Kacır, sanayinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü desteklemek amacıyla Yeşil ve Dijital Dönüşüm programlarını uygulamaya aldıklarını hatırlatarak, enerji ve kaynak verimliliğini artıran, karbon emisyonlarını azaltan, döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştıran ve üretim süreçlerinin veriye dayalı yönetimini sağlayan projelere 226 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağladıklarını anlattı.

Yol haritası raporu uygun bulunan ve desteklenen projeleri hayata geçiren tesislere uygulama süresince "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezi" unvanı verdiklerini belirten Kacır, "Her iki programımız kapsamında bugüne kadar toplam 25.7 milyar liralık 78 proje için destek kararı aldık. Yeşil dönüşümde 160 milyar lira, dijital dönüşümde ise 24 milyar liralık büyüklüğe sahip yatırımların değerlendirmesini de bu yıl sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Kacır, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla geliştirilen işbirliklerinin sanayicilerin yeşil ve dijital dönüşüm için ihtiyaç duyduğu teknik bilgi birikimine ve uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırdığına dikkat çekti.