Yeşil dönüşüme 60 milyar dolar harcanacak

dünyası ilk aşaması 1 Ekim 2023'te veri toplanması amacıyla devreye girecek 'Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne hazırlanıyor. 2026 yılına kadar sistem kademeli olarak devreye alınacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin pazarına girebilmek için AB'ye ithal edilen ürünlerin üretimi aşamasında salınan karbon emisyonlarının azaltılması gerekecek. Yaptırımlar 2026 yılından itibaren başlayacak. Türkiye, yeşil dönüşüme hazırlanmak için çalışmalarını hızlandırırken, 2040 yılına kadar iş dünyası da bu çerçevede 60 milyar dolarlık bir harcama yapacak.Muğla'da düzenlenen Ankara Sanayi Odası (ASO) 2023 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, yeşil dönüşümün önemine dikkat çekti. Sanayi sektörünün bir dönüşüm içinde olduğunu kaydeden Ardıç, "Sınırda Karbon vergisi düzenlemeleri dâhil olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele politikaları, ülkelerin üretim, ticaret ve rekabetçiliği üzerinde çok güçlü etkilere sahip. Yeşil dönüşümü ıskalama şansımız yok. AB'nin karbon vergisinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyoruz. 2040 yılına kadar Türkiye'ye maliyetinin 60 milyar doların üzerinde olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. AB Yeşil Mutabakatı'nın ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi projesini tamamladıklarını anlatan Ardıç, tüm sektörlerde kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını ekledi.