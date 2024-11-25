Yeşil dönüşüme 70 milyar $ yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) öncülüğünde devreye alınan Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu (TIDIP) ile çelik, alüminyum, gübre ve çimento sektörlerinde karbonsuzlaştırmayı sağlayacak yatırımlara, 2030'a kadar 5 milyar euro finansman sağlanacağını bildirdi. Bakan Kacır ve EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'nun katılımıyla, "TIDIP Ortak Beyanname İmza Töreni" gerçekleştirildi. Kacır, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkati çekerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına etkili politikalar izlemek, iddialı hedefler belirlemek ve uygulanabilir çözümler üretmek mecburiyetinde olduklarını anlattı. EBRD ile işbirliği içinde "Düşük Karbon Yol Haritaları Projesi"ni uygulamaya koyduklarını ifade eden Kacır,, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na tabi olan çelik, alüminyum, gübre ve çimento sektörlerine odaklanan projede, bu sektörlerin yeşil dönüşümüyle karbon emisyonu azaltımı için ihtiyaç duydukları teknolojileri, yatırım miktarlarını ve politika adımlarını belirledik. 2053'e kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için 70 milyar doların üzerinde yatırım ihtiyacı öngörüyoruz" dedi.