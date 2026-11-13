Yeşil dönüşüme Avrupa’dan 250 milyon liralık destek

VakıfBank, Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemek amacıyla uluslararası finansman iş birliklerine bir yenisini ekledi. Banka, Alman Kalkınma Bankası KfW ile Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında 250 milyon euroya kadar finansman imkânını değerlendirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı. Paris Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliğiyle, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin enerji ve sanayi alanındaki iklim dostu yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. KfW'nin VakıfBank'a sağlamayı hedeflediği finansmanın, şirketlerin yeşil dönüşüm yatırımlarının yeniden finansmanında kullanılması öngörülüyor. İş birliğinde Almanya ve Avrupa Birliği kaynaklı mal, hizmet ve yatırımları içeren projelerin yanı sıra Türkiye'nin ihracat sektörlerinde sürdürülebilir tedarik zincirlerinin oluşturulması ve yeşil enerji dönüşümü için kritik teknolojilerin üretimi öncelikli alanlar arasında yer alıyor.VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, KfW ile imzalanan mutabakatın Türkiye'nin üretim kapasitesini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyen stratejik ortaklıkların bir parçası olduğunu belirtti. Arslan, 250 milyon euroya kadar finansman imkânlarını değerlendirmeye yönelik ortak iradeyle enerji ve sanayi sektörlerindeki iklim dostu yatırımları desteklemeyi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

KOBİ'LER DE KAPSAMDA

Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerin yeşil dönüşüm alanında yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çeken Arslan, yenilenebilir enerji ve elektrik şebekesi yatırımlarının yanı sıra yeşil teknolojilerin geliştirilmesinde de önemli bir potansiyel bulunduğunu vurguladı. Arslan, sanayinin karbon emisyonlarını azaltacak, ihracatçıların uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyumunu kolaylaştıracak ve enerji dönüşümünde ihtiyaç duyulan teknolojilerin Türkiye'de üretilmesine katkı sağlayacak yatırımlara öncelik vereceklerini ifade etti.KfW Bankacılık Grubu CEO'su Stefan Wintels ise VakıfBank ile 13 yıl önce başlayan iş birliğini yenilemekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Wintels, öngörülen yeni finansmanın KOBİ'ler, kurumsal şirketler ve enerji üreticileri dâhil olmak üzere VakıfBank müşterilerinin iklim dostu yatırımlarına odaklanacağını kaydetti. Her iki bankanın Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği'nin ortak ekonomik çıkarlarına katkı sağlayacak projelere öncelik vereceğini belirten Wintels, mutabakatın iklimin korunması alanındaki ortak çalışma iradesini yeniden teyit ettiğini söyledi. Mutabakat zaptı, gelecekte hayata geçirilebilecek finansman iş birliklerine yönelik ortak niyeti ortaya koyarken, gerekli değerlendirme ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından finansmanın kapsamı ve koşullarının netleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör