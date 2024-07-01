Yeşil dönüşümle enerji verimliliği

Yıldız Holding ve şirketlerinin 2023'teki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı 7. Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı. Holding, 2050'ye kadar tüm değer zincirinde "net sıfır" sera gazı emisyonu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ülker ve Kerevitaş'ta başlatılan karbonsuzlaşma projesine, 2023'te Aytaç ve Bizim Toptan da dahil edildi. Geçtiğimiz yıl Yıldız Holding'in İş Dünyası Plastik Girişimi'ne vermiş olduğu 2023 yılına kadar 1.000 ton taahhüdü aşılarak, 2.250 ton plastik azaltımı sağlandı. Yıldız Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarını da hızlandırdı. Aytaç'ın fabrika arazisinde kurulacak güneş enerjisi santraliyle de fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.2030'a kadar tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği artırmayı, üst yönetimdeki kadın oranını güçlendirmeyi hedefleyen Yıldız Holding'de fırsat eşitliği temelli dönüşüm sonrası grup şirketlerinde görev alan kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 14'ten 26'ya yükseldi. Kurulduğu günden beri Holding'in temel prensiplerinden biri olan eşit işe eşit ücret yaklaşımını uluslararası standartlara göre belgelemek amacıyla gönüllü başvurulan ve birinci fazı başarıyla tamamlanan uluslararası sertifikalandırma sürecinde ise son aşamaya gelindi. Holding, 2030'a kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını iki katına çıkaracak.Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda etki ettiğimiz geniş ekosistemde tüm paydaşlarımızla birlikte güçlenerek dönüşmek hedefiyle çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmeye devam ediyoruz. 'Bu Dünya Bizim' yaklaşımımızla sürdürülebilirlik odaklı gelecek hedeflerimizi ve somut aksiyonlarımızı içeren sürdürülebilirlik raporumuz da başarılı performansımızı gözler önüne seriyor" dedi.