Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele artık yalnızca çevre politikalarının değil, yeni ekonomi düzeninin de merkezinde yer alıyor. Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde yeşil finansman, düşük karbonlu üretim ve döngüsel ekonomi yatırımları öne çıkarken, Türkiye'de de bu dönüşümü hızlandıracak yeni kaynaklar devreye alınıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 3 milyar liralık yeni destek paketiyle yaklaşık bin imalat sanayi KOBİ'sinin yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor. Girişimciler için gelişmekte olan, farklı sermaye büyüklüklerine hitap eden ve önümüzdeki yıllarda talebi artabilecek yedi sektörel yatırım alanını mercek altına aldık.

1. KARBON ÖLÇÜM VE DOĞRULAMA TEKNOLOJİLERİ

Karbon emisyonlarını ölçmek, özellikle ihracatçı sanayi kuruluşları için giderek daha önemli bir ihtiyaç hâline geliyor. Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve şirketlerin sürdürülebilirlik yükümlülükleri, emisyon verilerinin güvenilir biçimde hesaplanmasını zorunlu kılan yeni bir pazar oluşturuyor. Bu alanda karbon ölçüm cihazları, fabrika sensörleri, dijital takip yazılımları ve otomatik raporlama sistemleri geliştiren teknoloji şirketleri için yatırım fırsatları bulunuyor.

2. ATIKTAN YENİ HAMMADDE ÜRETİMİ

Sanayi tesislerinin üretim sırasında ortaya çıkardığı atıklar, başka sektörlerin değerli hammaddesine dönüşebiliyor. Tekstil kırpıntılarından yalıtım malzemesi, tarımsal liflerden ambalaj, plastik atıklardan endüstriyel granül ve çeşitli üretim artıklarından kompozit malzeme geliştiren işletmeler için yeni pazarlar oluşuyor.

3. FABRİKALAR ARASI ATIK VE ENERJİ TİCARETİ

Yeşil ekonominin dikkat çeken alanlarından biri de endüstriyel simbiyoz. Bu modelde bir fabrikanın atığı, yan ürünü veya kullanılmayan enerjisi başka bir işletmenin üretim girdisine dönüşüyor. Örneğin bir gıda tesisinin organik artıkları biyogaz üretiminde değerlendirilebilirken, bir sanayi tesisinin atık ısısı yakınındaki başka bir işletmenin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

4. BATARYA DÖNÜŞÜMÜ VE KRİTİK METAL KAZANIMI

Elektrikli araçların ve enerji depolama sistemlerinin yaygınlaşması, batarya geri dönüşümünü stratejik bir sanayi alanına dönüştürüyor. Kullanım ömrünü tamamlayan lityum iyon bataryalardan lityum, nikel, kobalt ve bakır gibi değerli malzemelerin geri kazanılması, yeni batarya üretimi için alternatif hammadde kaynağı oluşturuyor. Bu alanda yalnızca büyük geri dönüşüm tesisleri değil, batarya söküm ekipmanları, güvenli taşıma sistemleri, batarya sağlık testi ve ayrıştırma teknolojileri geliştiren uzmanlaşmış KOBİ'ler de faaliyet gösterebiliyor.

5. SU GERİ KAZANIM TESİSLERİ

İklim değişikliğiyle birlikte su, sanayi için giderek daha kritik bir üretim girdisine dönüşüyor. Özellikle tekstil, gıda, kimya ve metal sektörlerinde kullanılan proses suyunun arıtılarak yeniden üretime kazandırılması önemli bir yatırım alanı oluşturuyor. Membran filtrasyon sistemleri ve dijital su yönetim sistemleri geliştiren şirketler için yeni fırsatlar bulunuyor. Bu alandaki girişimciler, fabrikalara anahtar teslim sistem kurmanın yanı sıra uzun vadeli bakım ve işletme sözleşmeleriyle düzenli gelir elde edebiliyor.

6. TARIM ATIKLARINDAN BİYOKÖMÜR

Tarım sektöründe her yıl ortaya çıkan budama artıkları ve diğer organik kalıntılar yeni bir sanayi hammaddesi olabiliyor. Bu atıkların oksijenin sınırlı olduğu ortamlarda ısıl işlemden geçirilmesiyle elde edilen biyokömür, uygun koşullarda toprağın özelliklerini iyileştirmek ve karbonu uzun süre depolamak amacıyla kullanılabiliyor. Biyokömür üretim tesisleri, tarımsal atıkları katma değerli ürüne dönüştüren yeni bir yatırım modeli sunuyor.

7. DÜŞÜK KARBONLU YAPI MALZEMELERİ

İnşaat sektörünün karbon ayak izini azaltma ihtiyacı, yapı malzemeleri sanayisinde yeni bir dönüşüm başlatıyor. Geleneksel üretime kıyasla daha düşük emisyon hedefleyen beton katkıları, geri dönüştürülmüş agregalar, alternatif bağlayıcılar, doğal lif esaslı yalıtım ürünleri ve düşük karbonlu prefabrik yapı elemanları yeni yatırım alanları arasında bulunuyor.

KOBİ'LERE 7 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK

Yeşil ekonomide yatırım yapmak isteyen KOBİ'ler için KOSGEB'in 3 milyar liralık Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısı yeni bir finansman imkânı sunuyor. Program kapsamında uygun bulunan projelere 7 milyon liraya kadar, yüzde 70 oranında geri ödemeli ve faizsiz destek sağlanabilecek.