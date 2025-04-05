Yeşil elektrik ticareti için ilk adım atıldı

Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'nda yeşil elektrik iletimi ve ticareti konusunda ilk somut adım atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ve Gürcistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Vakhtang Tsintsadze "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, "Proje ile dört ülke, yeni enterkonneksiyon hatlarıyla birbirine bağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi ve ticareti mümkün hale gelecek. Proje hayata geçtiğinde iletim sistemleri modernize edilecek, üretim altyapısı daha verimli çalışacak ve enerji arz güvenliği artacak" dedi. Bakan Bayraktar, Bakü'de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile de görüştü. Bakü'de Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Azerenerji arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işletme anlaşması imzalandı. Bayraktar, "Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz elektrik iletimini sağlanacak" diye konuştu.