Yeşil enerji kapasitesi artıyor

RÜZGAR SANTRALİ HAZİRANDA DEVREYE ALINACAK

BOTAŞ, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisleri ve çeşitli pompa istasyonlarına yönelik olarak 8 megavat kapasiteli GES projesi için de ihaleye çıktı. İhale süreci devam eden söz konusu projelerin 2022 yılı sonunda devreye alınması planlanıyor.

GES projelerine ek olarak, bölgesinde pek çok rüzgar enerji santrali (RES) bulunan Silivri İşletme Müdürlüğüne 4,2 megavat gücünde RES kurulumu için de gerekli çalışmalar yapıldı ve ihale süreci tamamlandı. Rüzgar enerjisi santrali bu yıl haziranda devreye alınacak.

Bununla birlikte, Doğubayazıt Kompresör İstasyonunun elektrik ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla GES kurulması planlanıyor.

Böylelikle, BOTAŞ'ın yenilenebilir enerji kapasitesi 2022'de yaklaşık 15 megavat düzeyine ulaşacak.