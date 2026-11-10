Yeşil sanayileşmede anlamlı işbirliği

Endüstride "akıllı liman" dönemi COP31 zirvesinde başladı. Yenilikçi çözümleri ve zengin teknoloji ekosistemiyle farklı sektörlerdeki kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden Türk Telekom, Anadolu'da sanayileşmenin öncü kurumlarından olan SANKO Holding ile Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesini TBH Port Adana'da hayata geçirdi. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı küresel iklim zirvesi COP31'in "Master Partner"ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom'un zirve alanındaki deneyim merkezinde gerçekleştirilen imza töreni ile COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme başlığı için sahada somut bir adım atıldı. Türk Telekom'un özel, güvenli ve yüksek hız sunan yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi PLTE ile SANKO Holding'in TBH Port Adana'daki operasyonları yenilikçi çözümlerle buluşarak daha verimli ve daha sürdürülebilir hale gelecek.

ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Master Partner'ı olmaktan büyük gurur duyduğumuz COP31 zirvesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında geleceğin ekonomik, sanayi ve sosyal gündemini de belirliyor. Teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin en önemli araçlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom olarak, teknoloji gücümüzü yaşamın tüm alanlarına yansıtarak kalıcı değer yaratmaya odaklanıyoruz. Yeni nesil bağlantı teknolojileri yalnızca daha yüksek hız sunan bir çözüm değil; üretimden lojistiğe, operasyonel verimlilikten güvenliğe kadar pek çok alanda dönüşüm sağlayan güçlü bir ekosistem sunuyor. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, spordan kültür-sanata kadar farklı alanlarda geliştirdiğimiz öncü uygulamalarla teknoloji gücümüzü sahada somut değere dönüştürdük. SANKO Holding ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği de COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme başlığında atılmış önemli bir adım" dedi. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "SANKO Holding olarak, sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda dijitalleşme ve yeşil dönüşümü birbirini tamamlayan iki stratejik kaldıraç olarak konumlandırıyoruz. Çok sektörlü yapımızda operasyonel verimliliği, izlenebilirliği ve kaynak dayanıklılığını artıracak ileri teknolojileri devreye alırken, lojistik ve liman operasyonlarımızda da bu entegrasyonu en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör