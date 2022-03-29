Yeşil ulaşımda Türkiye öncü olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Türkiye
'nin yeşil dönüşümde öncü ülke olma hedefini ortaya koymasının ardından tüm bakanlıklar kendi alanlarında çalışmalar yürütürken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
da ulaştırmada "2053 yılı için sıfır emisyon" çalışmasını tamamlayacak. Bu kapsamda emisyon azaltımına katkı verecek Akıllı Ulaşım Sistemleri
(AUS) uygulamaları hayata geçirilecek. Kentsel toplu taşıma ve banliyö taşımacılığı için gerekli elektrikli araç, batarya sistemleri ve şarj altyapısı desteklenerek enerji üretim ve dağıtım altyapısı elektrik sektörüyle eş zamanlı olarak geliştirilecek.
TALEBE GÖRE PLANLAMA
Yapılacak çalışmalar kapsamında ulaştırma türü ve teknolojilerinde 2053 projeksiyonu için veri toplanacak. Ulaşım talep tahmini ve buna bağlı olarak emisyon azaltımına yönelik referans senaryo belirlenerek eylem planı hazırlanacak. Emisyon azaltımına yönelik yapılmış ve yapılacak olan modelleme çalışmaları sonucunda ön plana çıkan ulaştırma alanlarına ve altyapı çalışmalarına yönelik destek ve teşvikler planlanacak. Ulaşımla ilgili planlarda ve koordinasyon birimlerinde emisyon azaltımına katkı verecek Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulamaları hayata geçirilecek. Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında yeşil kombine yük taşımacılığı imkanları ve lojistik merkezler geliştirilecek. Yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu ve denizyolunun payı artırılacak.
DÜŞÜK EMİSYONLU TAŞIMA
Karayolu
yük ve yolcu taşımacılığı motorlu taşıtlarında sıfır veya düşük emisyonlu ve alternatif yakıtlı araç kullanımı yaygınlaştırılacak. Kentlerde yük ve yolcu taşımacılığı için sıfır veya düşük emisyonlu raylı sistemler olmak üzere toplu taşıma, bisiklet, yaya, mikro/elektro mobilite türleri arttırılacak. Kentlerde ulaşım emisyon azaltım planlaması için Ulaşım Ana Planları (UAP), İklim Değişikliği Eylem Planları
(İDEP), Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları (SKHP), Bisikletli Ulaşım Ana Planları (BİSUAP) ve Mekânsal Planlar arasında bütünlük sağlanacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından 81 ilin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj
istasyonu kurulacağı açıklamasına destek oluşturacak şekilde, özel kullanım hareketliliği ve kentsel toplu taşıma, ara toplu taşıma ve banliyö taşımacılığı için gerekli elektrikli araç (raylı sistemler, elektrikli otobüs ve minibüs, hibrit otobüsler, elektrikli yolcu gemileri ve tekneleri, vb.), batarya sistemleri ve şarj altyapısı ile bunları destekleyecek enerji üretim ve dağıtım altyapısı elektrik sektörüyle eş zamanlı olarak geliştirilecek. Sürdürülebilir alternatif yakıt kullanımını desteklemek üzere gıda güvenliğini önceliklendirmek suretiyle ve atıkların öncelikli olarak değerlendirilmesi prensipleri çerçevesinde biyoyakıt kullanımı yaygınlaştırılacak.
ARAÇLARDA DÖNÜŞÜM
Tüm araç gruplarında, mevcut araç parkının birim enerji tüketimi ve emisyonu düşük veya sıfır emisyonlu araçlara dönüşümü konusunda sektörel bazlı politika geliştirilerek, araç yenileme programı planlanarak devreye alınacak. Denizcilikte yeşil dönüşüm kapsamında limanlarda gemilere karadan elektrik verilmesi alt yapısı yaygınlaştırılacak.