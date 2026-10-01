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Haberler Ekonomi Haberleri YHT Gar'dan Esenboğa'ya raylı sistem: Tam 36 kilometre! 12 istasyonlu hat için çalışmalar sürüyor
Giriş Tarihi: 1.10.2026 11:41 Son Güncelleme: 1.10.2026 11:48

YHT Gar'dan Esenboğa'ya raylı sistem: Tam 36 kilometre! 12 istasyonlu hat için çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor” dedi. İşte detaylar...

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YHT Gar’dan Esenboğa’ya raylı sistem: Tam 36 kilometre! 12 istasyonlu hat için çalışmalar sürüyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, "36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor." dedi.

36 KİLOMETRELİK HATTA 12 İSTASYON

Projenin toplam 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyonlu olarak planlandığını belirten Uraloğlu, hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Projenin 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini bildirdi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ANKARA

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YHT Gar'dan Esenboğa'ya raylı sistem: Tam 36 kilometre! 12 istasyonlu hat için çalışmalar sürüyor
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