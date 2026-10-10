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Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:33

YHT ve tren yolcuları dikkat: Açık biletlerin geçerlilik süresi kısaltıldı

Demir yolu yolcularının haklarına dair yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne indirildi, "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter eklendi. Yönetmeliğe aykırı her bir kusur için 9 bin 473 lira ceza kesilecek. İşte detaylar...

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YHT ve tren yolcuları dikkat: Açık biletlerin geçerlilik süresi kısaltıldı
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Demir yolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte düzenleme yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikteki bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi.

Yolculara seferin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil belirli durumlar için tanımlanan açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.

Ayrıca yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI #YHT #DEMİR YOLU
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YHT ve tren yolcuları dikkat: Açık biletlerin geçerlilik süresi kısaltıldı
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