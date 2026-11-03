Yİ-ÜFE rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,41 arttı, aylık %1,65 arttı.



Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,65 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,41 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,83 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %29,04 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %35,12 artış, imalatta %29,04 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %9,07 artış ve su temininde %28,91 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %28,66 artış, dayanıklı tüketim mallarında %23,25 artış, dayanıksız tüketim mallarında %25,12 artış, enerjide %33,42 artış ve sermaye mallarında %21,24 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,79 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,00 artış, imalatta %1,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,80 azalış ve su temininde %1,73 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,00 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,74 artış, enerjide %1,33 artış ve sermaye mallarında %0,92 artış olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör