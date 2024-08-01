Yıl sonunda hedef çift haneli kar

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2023 yılını 6.1 milyar TL gibi yüksek bir kâr ile kapattıklarını bu yıl sonunda ise bu rakamı çift haneye çekeceklerini belirtti.

Yüzde 15 pazar payına ulaştıklarını ve bu yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yılın tamamının kâr rakamını yakaladıklarını belirten Çakmak, "100 milyar prim üreteceğiz. 3.2 milyar temettü de dağıttık. Temel amacımız kârlı ve istikrarlı büyüme. Emeklilikte de 8-9 milyar TL'lik bir kâr hedefliyoruz. Orta halli bir banka kadar kâr ettiğimiz anlamına geliyor bu" dedi. Bir kamu şirketi olarak özellikle vatandaşı doğrudan ilgilendiren bireysel sağlık sigortası gibi alanlarda kazançtan ziyade faydayı esas aldıklarını dile getiren Çakmak, "Kasko, trafik ve sağlıkta para kazanmak değil devlet şirketi olduğu için orada önceliğimiz hizmet" dedi.

HEDEF 100 MİLYAR PRİM

Yıl sonu itibarıyla hedeflerinin 100 milyarlık prim üretmek olduğunu belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Biz şimdi 50 milyar civarındayız. Tek şirket 6.1 milyar TL kâr yazdı. Daha emeklilik kısmının verileri gelmedi. Orta ölçekli bir banka kârı kadar. Bu sene 1 milyarlık temettü dağıttık. Seneye de dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Verilere baktığımızda Türkiye Sigortanın kârı geçen yıla göre yüzde 129 oranında arttı. Öz sermayesini de yüzde 36 artırarak 21 milyar liraya çıkardı. Özkaynak kârlılığı bu yılın ilk yarısında yüzde 72 oldu. Yangın ve doğal afet sigortalarında etkin olduklarını ifade eden Taha Çakmak, "Her dört yangının birini biz kesiyoruz" diye konuştu. Taha Çakmak, "Portföyün yüzde 20'si tarım. Küçük esnafı da unutmayacağız" mesajını verdi. Çakmak, "Kasko ile ilgili bir şikayet duyuyor musunuz, pahalılıkla ilgili? Artık kalmadı. Bazı ürünlerde fiyat artışı yüzde 10. Hedefimiz bireysel ürünlere kolay ulaşımı sağlamak. Acentelere trafiğin yanına çapraz ürünleri de koyduk. Kasko ve yanında tamamlayıcı sağlık sigortası da alacaksın, dedik. Çünkü ağırlığın yüzde 25'i trafik olsun acenteler daha rahat poliçe kessin diyoruz" bilgilerini paylaştı.

HASTANEYE GİZLİ MÜŞTERİ GÖNDERDİK

Anlaşmalı oldukları 600 hastane ve özel sağlık sigortası tarafında da eczaneler dahil 4 bin 500'den fazla kurum bulunduğunu açıklayan Taha Çakmak, "gizli müşteri" uygulaması ile 53 hastanede yaptıkları çalışmada ilk dört şirkete göre ortalamada çok daha hızlı bir şekilde tamamlayıcı sağlık sigortasını devreye alabildiklerini tespit ettiklerini söyledi. 53 hastanede 12 gizli müşteri ile yaptıkları tespite göre, tamamlayıcı sigortada rakipler ortalamada 7.36 dakikada, Türkiye Sigorta 4.16 dakikada işlemleri devreye aldı. Özel sağlıkta ise Türkiye Sigorta 2.30 dakikalık hıza erişirken, rakiplerin ortalaması 3.92 dakikada kaldı.