Yılbaşının gözdesi kayak otelleri

2023 yılının son günleri yaşanırken otellerde yılbaşı hazırlıkları da başladı. Birçok otel yılbaşı için sanatçılı programlar düzenlerken, yeni yılın gözdesi yine kayak otelleri oldu. Geçen yıl kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle yeterli kar yağışı olmamış, şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle de kayak tesisleri sezonu erken kapatmıştı. Bu yıl kar yağışının erken başladığına dikkat çeken turizmciler, bu durumun kayak otellerine talebi canlandırdığını vurguluyor. Yılbaşında yine Bursa Uludağ öne çıkarken, bunu Kayseri Erciyes, Bolu Kartalkaya ve Erzurum Palandöken takip ediyor. Rezervasyonların hızla devam ettiğini belirten turizmciler, yılbaşı haftasında yüzde 100 doluluk bekliyor.Bu dönemde otellerin fiyatları da dudak uçuklatıyor. Kayak tesislerinde gecelik, iki kişi ortalama oda fiyatı 10 bin TL. Bu fiyat bölgesi ve oteline göre 40-50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yine kayak denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden sucuk-ekmek fiyatı da içecek dahil ortalama 450 TL. Kayak hocalarından saatlik ders ücreti bölgesine göre 2 ila 3 bin TL arasında değişirken, kayak takımları da 700 ila 1.600 TL arasında günlük kiraya veriliyor. Geçen yıldan bekleyen bir kayak talebi olduğunu belirten turizmciler, erken rezervasyon yapmaları için tatilcileri uyarıyor.Şu anda ön rezervasyonların yüzde 40'ları bulduğunu belirten turizmciler, "Aralığın ikinci haftasından itibaren satışlar hızlanır. Yılbaşında yüzde 100 doluluk olur. Geçen yıl kuraklık ve deprem nedeniyle sezon erken kapandı. Geçen yıldan bekleyen talep nedeniyle bu yıl yoğunluk olacaktır. Yılbaşı için kayak tatili planlayanlar acele etmeliler aksi takdirde yer bulmakta güçlük çekebilirler" diyor.