Giriş Tarihi: 19.2.2022

Yılda iki kez destek sağlanacak Fatma GÖKSU

4 milyon haneye verilecek doğalgaz desteği için başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Yılda iki kez olmak üzere hane başına 450 ile 1.150 TL arasında destek verilecek