Yılda üç kez dış ticaret fazlası verdik

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından gözler Türkiye'nin ABD'ye ihracatına çevrildi. Türkiye geçen yıl itibarıyla ABD'ye 16.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl ABD'den yapılan ithalat ise 16.2 milyar dolar olarak kaydedildi. 65 fasılda dış ticaret fazlası verildi. Bu gelişme, Türkiye'nin ABD ile ticaretindeki dengelenme sürecine katkı sağladı.İhracatta özellikle makineler, mekanik cihazlar, kıymetli taşlar, metaller, otomotiv, halılar, diğer tekstil zemin kaplamaları, kireç, çimento, elektrikli makine ve cihazlar sektörleri öne çıktı. İthalatta mineral yakıtlar, yağlar, demir, çelik, makineler, mekanik cihazlar, organik kimyasallar ve plastik mamulleri sektörleri dikkati çekti. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre 2005-2020 döneminde Türkiye, ABD'ye dış ticarette sürekli açık verirken 2021 ve sonrasında ticari ilişkiler, Türkiye'nin zaman zaman fazla verdiği daha dengeli bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda koronavirüs salgınının yaşandığı 2020'de 1.3 milyar dolar açık verilirken, bu tutar 2021'de 1.6 milyar dolar dış ticaret fazlasına dönüştü. 2022'de 1.7 milyar dolarlık fazla, 2023'te ise Türkiye aleyhine 1 milyar dolar açık oluştu. Türkiye, geçen yıl ise ABD ile ticarette 121 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.Böylece, Türkiye 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılın 3'ünde dış ticaret fazlası elde etmiş oldu. Türkiye'nin ABD ile ticareti, ürünlerin sınıflandırıldığı 97 faslın 65'inde geçen yıl dış ticaret fazlası, 32'sinde ise açık verildi. Söz konusu yılda en çok dış ticaret fazlası verilen fasıl yaklaşık 820 milyon dolarla "halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları" oldu. Bunu 811 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar, 675 milyon dolarla silahlar ve mühimmat ile bunların aksamları izledi. Türkiye'nin ABD ile dış ticaretinde en fazla açık verilen fasıl ise 1.8 milyar dolarla demir ve çelik oldu.