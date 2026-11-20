Yıldız Holding, her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü düzenlediği Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü bu yıl da küresel ölçekte kutladı. Holding'in kurucusu merhum Sabri Ülker'in "Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır" sözünden ilham alınarak gerçekleştirilen kutlamalar, Holding'in çalışanlarını ve paydaşlarını ortak değerler etrafında buluşturdu. Çamlıca Kampüsü'ndeki kutlamalara Yıldız Holding çalışanlarının yanı sıra Ülker Ailesi, iş ve sanat dünyasından isimler, basın mensupları, sendika temsilcileri ve tedarikçilerin de aralarında bulunduğu Holding paydaşları katıldı.

Türkiye'deki ofis ve fabrikaların yanı sıra Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasındaki şirketlerde düzenlenen etkinlikler, Mutlu Et Mutlu Ol anlayışının kültürler ve sınırlar ötesinde paylaşılan bir kurum kültürüne dönüştüğünü ortaya koydu.

Farklı kültürler, ortak mutluluk

Yıldız Holding'in küresel ölçekte benimsediği Mutlu Et Mutlu Ol Günü, bu yıl da sosyal fayda odağında faaliyet gösterilen ülkelerin kültürel özelliklerinden ilham alan etkinliklerle kutlandı. Londra'daki Miu Campus'te iyilik için atılan her adımın bağışa dönüştüğü mutluluk yürüyüşleri düzenlenirken; Çin'de çalışanlar öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerle özel buluşmalarda bir araya geldi. Amerika'da çalışanlar yerel hastanelerdeki çocuklar için oyuncak kutuları hazırlarken; Avustralya'da ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolilerinin hazırlanmasına destek verildi. Nijerya'da çalışanlar mutluluk temalı etkinliklere katılmanın yanı sıra yerel bir ilkokulun spor programına destek oldu. Hollanda'da yerel gönüllülük çalışmaları kapsamında fabrika çevresinde temizlik yapılırken; ülkeye özgü ikramlar kutlamaların parçası oldu. Romanya'da ise yerel kültürden esinlenilen özel ofis etkinliklerinin yanı sıra gönüllülük çalışmaları gerçekleştirildi.

Yıldız Holding'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geliştirdiği iş birlikleri ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımı, bu özel güne ayrı bir anlam kattı. Her ülkenin kendi kültürel özelliklerini yansıttığı etkinlikler, mutluluğun birlikte üretilerek ve paylaşılarak çoğaldığını gösterdi.

Murat Ülker: "Mutluluğu güneşin izinde, bütün dünyayla paylaşıyoruz"

Murat Ülker, Mutlu Et Mutlu Ol anlayışının bugün uluslararası bir kurum kültürüne dönüştüğünü belirterek şunları söyledi: "82 yıl önce temelleri atılan Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, bugün dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı buluşturan ortak kültürümüzdür. Her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde, Çin'den ABD'ye uzanan geniş bir coğrafyada bu güzel günü hep birlikte kutluyoruz. Güneşi takip ederek ilerleyen bu mutluluk zincirinde her ülke kendi kültürü ve gelenekleriyle yer alıyor. Hepimizin ortak noktası ise mutluluğu paylaşarak çoğaltmak. Bizim için Mutlu Et Mutlu Ol, yalnızca yılda bir gün hatırladığımız bir değer değil, her gün işimize ve topluma yaklaşımımıza yön veren bir hayat anlayışıdır. Sabri Ülker'den bize miras kalan bu anlayışı bugün böylesine büyük bir aile olarak sürdürmek önemli bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir iftihar vesilesi. Birlikte üreterek, paylaşarak ve iyilik yaparak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz."

Mehmet Tütüncü: "Mutlu Et Mutlu Ol anlayışını, tüm faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, Mutlu Et Mutlu Ol anlayışının Yıldız Holding'in kuruluşundan bu yana tüm çalışmalarına yön veren temel değer olduğunu belirterek şunları söyledi: "Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, kuruluşumuzdan bu yana işimizin merkezinde yer alıyor. Ürettiğimiz ürünlerle tüketicilerimize küçük mutluluklar sunmayı, iş ortaklarımızla birlikte değer üretmeyi önemsiyoruz. Bilim, sanat ve spor başta olmak üzere farklı alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarla da topluma katkı sağlamayı hedefliyoruz. Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde bir araya gelerek kutladığımız bu felsefe, aslında yılın her günü yaptığımız işe yön veriyor. Yıldız Holding olarak bu anlayışla üretmeye, gelişmeye ve topluma fayda sağlayan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Ekrem Yalçındağ, Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne "Evinde Hissetmek" sergisi ile konuk oldu

Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı doğrultusunda sanat koleksiyonu ve özel sergileriyle sanata desteğini sürdüren Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde geleneksel, modern ve dijital sanatı iki özgün sergide bir araya getirdi. Program kapsamında Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Ekrem Yalçındağ'ı konuk eden Yıldız Holding, küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği "Evinde Hissetmek" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı Ekrem Yalçındağ, sergi kapsamında küratör Levent Çalıkoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşide, sergide yer alan eserlerinin hikayelerinin yanı sıra üretmenin ve paylaşmanın mutluluğuna dair düşüncelerini paylaştı. Yıldız Holding'in Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nün 12'nci yılında "Evinde Hissetmek" sergisiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten sanatçı Ekrem Yalçındağ sözlerine şöyle devam etti: "Yıldız Holding'in kampüsünde ikinci kez bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyorum. 'Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışıyla kurguladığımız bu sergide, birbiriyle bağlantılı iki ayrı mekanda ziyaretçilerde farklı duygular uyandıracak bir deneyim sunmayı amaçladık. Sergide, uzun yıllardır üzerinde çalıştığım farklı tür ve dönemlere ait eserlerimden örnekler yer alıyor. Bu eserleri iki mekana yayılan bir seçki içinde bir araya getirerek her birinde ayrı bir atmosfer ve izleme deneyimi oluşturmayı hedefledik. 'Evinde Hissetmek' sergisiyle izleyicileri, mekanlar ve eserler aracılığıyla kendi hafıza ve duygularıyla da bağ kurmaya davet etmeyi diliyorum."

Renk, desen, motif ve tekrar arasındaki ilişkiler üzerinden kendine özgü bir resim dili oluşturan sanatçının yıllar içinde oluşturduğu görsel hafızayı yansıtan "Evinde Hissetmek" sergisi, ziyaretçileri sanatçının resimsel dünyasındaki sürekliliği ve dönüşümü yansıtan özgün bir keşfe davet etti. Sergi, 22 Ocak 2027 tarihine kadar Yıldız Holding'de ziyaret edilebilecek.

Tarihi Çadır ve Yıldızlar Enstalasyonu, geleneksel ve modern sanatı buluşturdu

Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde ziyaretçilerle buluşan "Tarihi Çadır ve Yıldızlar" enstalasyonu, yaklaşık 1900 yılına tarihlenen nadir bir esere çağdaş bir yorum kazandırdı.

Mısırlı seçkinlerin kullanımı için tasarlanmış tarihi çadırın içine kurulan sanatçı Natalia Stuyk'ın "Yıldızlar" adlı dijital enstalasyonu, LED ekranlardaki video ve asılı yıldız figürleriyle ziyaretçilere tarihi bir yapının içinde dijital bir dünya deneyimi sundu.

"Evinde Hissetmek" Sergisi hakkında

Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nda yer alan Ekrem Yalçındağ yapıtlarını bir araya getiren "Evinde Hissetmek" sergisi, Levent Çalıkoğlu'nun küratörlüğünde sanatçının farklı dönemlerinden resimlere odaklanıyor. Renk, desen, motif ve tekrar arasındaki ilişkiler aracılığıyla Yalçındağ'ın yıllar içinde geliştirdiği özgün resim dilini görünür kılan sergi, evi insanın kendi izlerini tanıdığı ve her defasında yeniden keşfettiği bir yakınlık alanı olarak ele alıyor.

Tarihi Çadır ve Yıldızlar Enstalasyonu hakkında

Yaklaşık 1900 yılına tarihlenen Mısır düğün çadırı, Osmanlı geleneğinin Mısır'daki izlerini taşıyan nadir eserlerden biri. Dönemin seçkin ailelerinin düğün törenlerinde kullanılan bu tür çadırlar, aynı zamanda toplumsal statünün ve ihtişamın bir göstergesi olarak kabul ediliyordu. Pamuklu aplike tekniğiyle hazırlanan eser, geleneksel geometrik motifleri, yıldız desenlerini ve Arapça şiirsel dizeleri bir araya getiriyor.

Yıldız Holding Koleksiyonu'nda yer alan tarihi çadır, sanatçı Natalia Stuyk'ın "Yıldızlar" adlı dijital enstalasyonuyla yeni bir anlam kazanıyor. Holding'in markalarını ve şirketlerini simgeleyen yıldızlar, LED ekranlardaki görüntüler ve asılı figürlerle çadırın içinde bir evren oluşturuyor. Ziyaretçiler çadırın içine girdiklerinde Yıldız Holding'in dünyasına adım atıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör