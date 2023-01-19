Yıldız’dan 10 bin ilave istihdam

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, 2023'te 250 milyar TL ciro ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Ülker, "Türkiye bizim üretim ve Ar-Ge üssümüz. Türkiye'deki fabrikalarımızda üretilen ürünler, dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' etiketiyle tüketicilerle buluşuyor" dedi. ANFAŞ EXPO Center'da düzenlenen 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Ülker, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya ihracat yaptıklarını belirterek, "Kasım 2022 itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış göstererek 11.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Global bir Türk şirketi olarak 75 bin çalışana sahibiz. Özellikle perakende şirketlerimizin istihdam kapasitesi son derece yüksek. Yeni mağazalar açıldıkça istihdama katkımız da artıyor" diye konuştu. 2022'deki konsolide cirolarının 170 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini ifade eden Ülker, "Bu önceki yıla oranla yüzde 70 büyüme anlamına geliyor" açıklaması yaptı. Ülker, Yıldız Holding'in ana faaliyet alanının gıda ve perakende olduğunu, bu alanlarda kaynak yaratmaya ve organik büyümeye devam edeceklerini söyledi. Yıldız Holding, fuara Bizim Toptan, SuperFresh, g2m ve Donuk Fırıncılık şirketleriyle katıldı.