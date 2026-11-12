Yılın son Enflasyon Raporu bugün belli oluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği yılın son Enflasyon Raporu sunumu piyasalarda tarafından merakla bekleniyor. Bugün Merkez Bankası'nın 2026 yılı ve gelecek 2 yıl için enflasyon beklentileri belli olacak.

ENFLASYON RAPORU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB yerleşkesinde gerçekleştirilecek toplantı fiziki ortamda yapılacak. Toplantı, Merkez Bankasının internet sitesi, X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

2026 YIL SONU ENFLASYONU TAKİP EDİLECEK

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 28'e çıkardıklarını açıklamıştı.

Karahan, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a gerilemesini beklediklerini belirtmişti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör